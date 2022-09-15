  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uluslararası ilişkiler uzmanı Sirene; “Türkiye'nin 4 tarafını karışıklıklarla çeviren güçler mevcut”
Aktüel

Uluslararası ilişkiler uzmanı Sirene; “Türkiye'nin 4 tarafını karışıklıklarla çeviren güçler mevcut”

Uluslararası ilişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir analiz yaptı. Sirene analizinde Türkiye’nin etrafının çevrildiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 15:22:00 -
Uluslararası ilişkiler uzmanı Sirene; "Türkiye'nin 4 tarafını karışıklıklarla çeviren güçler mevcut"

YENİ AKİT  ANKARA

Uluslar arası ilişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir analiz yaptı.

Sirene yaptığı paylaşımda, “Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısını iyi yorumlamak lazım. Türkiye'nin 4 tarafını karışıklıklarla çeviren güçler mevcut. Dedeagaç'a silah yığan, YPG'ye silah taşıyan, Ermenistan'ın sırtını sıvazlayan... Bölgesel barış ve istikrardan bahsedip her türlü entrika çeviren” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23