Uluslararası ilişkiler uzmanı Sirene; “Türkiye'nin 4 tarafını karışıklıklarla çeviren güçler mevcut”
Uluslararası ilişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir analiz yaptı. Sirene analizinde Türkiye’nin etrafının çevrildiğini ifade etti.
YENİ AKİT ANKARA
Uluslar arası ilişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir analiz yaptı.
Sirene yaptığı paylaşımda, “Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısını iyi yorumlamak lazım. Türkiye'nin 4 tarafını karışıklıklarla çeviren güçler mevcut. Dedeagaç'a silah yığan, YPG'ye silah taşıyan, Ermenistan'ın sırtını sıvazlayan... Bölgesel barış ve istikrardan bahsedip her türlü entrika çeviren” ifadelerini kullandı.