Uluslararası Göç Örgütü'nün Mersin'de kuracağı tesis için sözleşme imzalandı

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Göç Örgütü tarafından Mersin Hal Kompleksinde 100 bin dolarlık maliyetle kurulacak olan tesis, büyükşehir belediyesine hibe edilecek.

Kısa sürede yapımına başlanacak olan ve güneş enerjisiyle çalışacak tesiste 13'ü sığınmacı olmak üzere, 25 kadına istihdam sağlanacak.

Tesiste üretilen ürünlerin markalaşması, pazarlanması ve satışı için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Kadın Kooperatifi'nin desteğinden faydalanılacak.

Tesise ilişkin iyi niyet sözleşmesinde imzalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle videokonferans olarak gerçekleştirilen toplantıda atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kurulacak tesisin Mersin için önemli olduğunu belirterek, "Proje 400 bin misafir barındıran bir kent için son derece önemli. Sosyal sorunların çözümü için birçok kurumla iş birliği yapma gayreti içerisindeyiz. Sosyal projelerde belediye olarak her zaman iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.