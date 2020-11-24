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Aktüel Uluslararası Göç Örgütü toplantısında Kovid-19 aşısını bulan Türk doktorlar örnek gösterildi
Aktüel

Uluslararası Göç Örgütü toplantısında Kovid-19 aşısını bulan Türk doktorlar örnek gösterildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:56:33 -
Uluslararası Göç Örgütü toplantısında Kovid-19 aşısını bulan Türk doktorlar örnek gösterildi

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) 111. Konsey Toplantısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarısı örnek gösterildi.

BM'nin göç örgütü IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde devam eden Konsey toplantısında konuştu.

"Amacımız, göçmenler ve yerinden edilmiş nüfuslar ve (onlara ev sahipliği yapan) toplulukların işlerini zorlaştırmak değil, kolaylaştırmaktır." diyen Vitorino, bunu BM Küresel Mutabakatı'nda öngörüldüğü gibi maliyetleri düşürerek veya bu insanların eğitim ve yeteneklerine yatırımla mümkün olduğuna işaret etti.

Vitorino, bir kişinin yalnızca ekonomik veya toplumsal katkılarına göre değerlendirilmemesi gerekmekle birlikte, Kovid-19'a karşı en umut verici aşılardan birini geliştiren bilim insanlarından ikisinin Türk göçmenlerin çocukları olmasının, göçün gerçekten herkese fayda sağlayabileceğini hatırlattığını vurguladı.

Vitorino, "Göçmenler toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve bunun için minnettar olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, IOM 111. Konsey Toplantısı'nda Rusya'nın üyeliği onaylanırken, Malezya da gözlemci olarak kabul edildi.

Uğur Şahin, 1965'te İskenderun'da doğduktan sonra 4 yaşındayken annesiyle Almanya'da Ford fabrikasında çalışan babasının yanına Köln'e göç etmiş, tıp eğitimi aldıktan sonra kanser çalışmalarında bulunmuştu. Şahin, 2019'da gerçekleştirdiği araştırmalardan dolayı Alman Kanser Toplumu tarafından ödüllendirilmişti.

İstanbul'dan Almanya'ya göç eden doktor bir babanın kızı olan Türeci ise eşi Uğur Şahin ile eğitimini tamamladığı Homburg'daki Saarland Üniversitesinde tanışmıştı.

Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşının yüzde 95 etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci insanlığa umut olan bir başarıya imza atmıştı.


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