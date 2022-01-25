Uluslararası Final Üniversitesi Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreki ilana göre Hukuk Fakültesi Hukuk programına Prof., Doç. Dr., Yrd., Doç.Dr., Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, programlarına Prof., Doç. Dr., Yrd., Doç.Dr., Eczacılık Fakültesi Eczacılık Programına Prof., Doç. Dr., Yrd., Doç.Dr., Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programına Prof., Doç. Dr., Yrd., Doç.Dr., Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği programına Prof., Yrd., Doç.Dr., Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce ve Türkçe) programlarına Prof., Yrd., Doç.Dr., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi programına Yrd. Doç. Dr, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Anestezi programlarına Prof., Doç. Dr., Yrd., Doç.Dr., Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı (İngilizce) Öğretim görevlisi, Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarına Yrd. Doç. Dr. Uzman Şef ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına öğretim görevlileri alınacak.

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