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Uluslararası Doktorlar Derneğinden sağlık çalışanlarına 15 bin siperlik

2020-04-24 14:27:47 -
Uluslararası Doktorlar Derneğinden sağlık çalışanlarına 15 bin siperlik

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına 15 bin siperlik dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, merkezi İstanbul'da bulunan ve uluslararası alanda sağlık yardımı faaliyetleri yürüten AID, dünya genelinde yaptığı yardımların yanı sıra Türkiye'deki çalışmalarını da sürdürüyor.

AID bu kapsamda, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım ulaştırmak için kampanya başlattı. Kampanyayla bir kısmını 3 boyutlu yazıcılarla olmak üzere 15 bin adet siperlik üretti. Üretilen siperlikler, yurt içinde 30 şehirde ve Kıbrıs'ta bulunan toplam 133 sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AID Genel Başkanı Mevlit Yurtseven, emeklerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, moral ve motivasyonlarını diri tutabilmeyi umduklarını ifade etti.

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