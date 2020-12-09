Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi, İsrail güçlerinin ölümcül silah kullandığını belgeledi

RAMALLAH (AA) - Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi Filistin Şubesi, İsrail güçlerinin, Filistinlilerin düzenlediği gösterilere müdahalelerde ölümcül silah kullanarak çocukların ölümüne sebep olduğunu belgelediğini duyurdu.

Cenevre merkezli Çocukları Savunma Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin "ölümcül Ruger" olarak bilinen "22 Long Rifle" isimli bir silah kullandığı ve çocuk kurbanların bir kısmının bu silahla öldürüldüğünün belgelendiği ifade edildi.

Bu silahın son kurbanının 4 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da şehit edilen 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in söz konusu silahla ilgili olarak "ölümcül değil" iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 16 Ocak 2017'de Beytüllahim'e bağlı Takku beldesinde 17 yaşındaki Kusay Amur'un kameralar önünde şehit edildiği belirtilerek, eğitimli bir askerin gerçek mermiyle vücudun üst bölgesini hedef almasının kasten öldürme olduğu ve burada İsrail güçlerinin iddia ettiği gibi yanlış yere nişan almadan bahsedilemeyeceğine dikkat çekildi.

Uluslararası hukuk kuruluşlarının raporlarına göre, yıl başından bu yana yaşları 13 ila 17 arasında değişen 8 Filistinli çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.



