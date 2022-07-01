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Aktüel Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi tamamlandı
Aktüel

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimini tamamlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 22:04:00 - 2022-07-01 22:05:42

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi; Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan, İngiltere, Ürdün, Pakistan ve NATO unsurlarının katılımıyla 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da başarıyla tamamlandı” ifadelerine yer verdi.

MSB, ayrıca eğitim görüntülerinin olduğu bir video da paylaştı.

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