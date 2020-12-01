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Aktüel Uluslararası Af Örgütü, Sri Lanka'daki cezaevi isyanının sebeplerinin araştırılmasını istedi
Aktüel

Uluslararası Af Örgütü, Sri Lanka'daki cezaevi isyanının sebeplerinin araştırılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:02:09 -
Uluslararası Af Örgütü, Sri Lanka'daki cezaevi isyanının sebeplerinin araştırılmasını istedi

ANKARA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Sri Lanka'da Mahara cezaevinde 8 mahkumun öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı isyanın sebeplerinin araştırılması çağrısında bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada, Sri Lanka'da Mahara cezaevinde pazar akşamı başlayan ve pazartesi gününe kadar devam eden isyanda, mahkumların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma endişesinin rol oynamış olabileceği ifade edildi.

Sri Lankalı yetkililerden, isyanın nedenlerinin araştırılmasını ve hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla kamuya ciddi tehdit oluşturmayan tutukluların şartlı tahliye veya erken tahliye seçeneklerinin değerlendirmesini isteyen örgüt, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, tespiti ve tedavisi hususunda mahkumlara standart sağlık olanaklarının sunulması çağrısı yaptı.

​​​​​​​Örgüt sözcüsü David Griffiths de isyanın, çok kalabalık olan cezaevinde mahkumların taşıdığı Kovid-19 kaygısının yansıması olduğunu savunarak mahkumları korumak için alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Griffiths, Sri Lanka genelinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan çok fazla sayıda mahkumun bulunduğunu da hatırlattı.

Sri Lanka'nın farklı kentlerinde en kalabalık 5 cezaevinde 1000'den fazla mahkum Kovid-19'a yakalandı, en az 2'si hayatını kaybetti. Yaklaşık 50 cezaevi personelinde de Kovid-19 tespit edildi.

Ülkede 10 bin kişi kapasiteli cezaevlerinde 26 binden fazla mahkumun kaldığı ifade ediliyor.

Sri Lanka'da benzer cezaevi isyanlarına geçen mart ve kasım aylarında da rastlanmıştı. İsyanlarda üç mahkum hayatını kaybetmişti.

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