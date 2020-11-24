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Aktüel Uluslararası Af Örgütü, Irak ve IKBY'yi DEAŞ şüphelilerine adil davranmamakla suçluyor
Aktüel

Uluslararası Af Örgütü, Irak ve IKBY'yi DEAŞ şüphelilerine adil davranmamakla suçluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:25:29 -
Uluslararası Af Örgütü, Irak ve IKBY'yi DEAŞ şüphelilerine adil davranmamakla suçluyor

ERBİL (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY), terör örgütü DEAŞ şüphelilerine adil davranmamakla suçladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta binlerce yerinden edilmiş kişinin, halihazırda DEAŞ ile bağlantılı olduğu düşünülerek keyfi gözaltı, zorla kaybetme ve haksız yargılamalara maruz kaldığı belirtildi.

Yerinden edilmiş bu kişilerin güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşlerinin önünde engeller olduğu kaydedilen açıklamada, Iraklı yetkililerin sığınmacı kamplarının kapatılması yönündeki adımıyla bu kişilerin daha yüksek risk altında olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Irak merkezi hükümeti yetkilileri ve IKBY'nin, DEAŞ ile bağları olduğu düşünülen, yerlerinden edilmiş bu kişileri damgalamaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, bu kişilerin istihdam, eğitim, devlet yardımlarına erişim ve serbest dolaşım için gerekli olan sivil belgelere erişimlerinin engellendiğine işaret edilerek, Irak'ta binlerce ailenin, kaybolan yakınlarının akıbetini ve nerede olduğunu hala bilmediği vurgulandı.

- "Kaybolanların nerede olduğunun ortaya çıkarılması garanti edilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Lynn Maalouf, "Iraklı yetkililer, daha fazla suistimal döngüsünü önlemek için kimsenin başkalarının suçları için cezalandırılmayacağını, tüm Iraklıların sivil belgeleri alabileceğini ve kaybolanların nerede olduğunun ortaya çıkarılmasını garanti etmeli." ifadelerini kullandı.

Maalouf, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gelecekleri hakkında anlamlı bir tercih sunulması ve geri dönüşlerinin onurlu, güvenli ve sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, IKBY'li yetkililerin, aralarında 14 yaşındaki çocukların da olduğu erkekleri keyfi gözaltı, işkence ve haksız yargılamalara maruz bıraktığı iddia edilirken, Irak güvenlik güçlerinin de erkek, kadın ve çocukları tutukladığı ve bu kişilerin daha sonra ortadan kaybolduğu kaydedildi.

Bu eylemlerin, suçsuz bulunan ya da suçlanmadan serbest bırakılanlar dahil serbest bırakılan tutukluları, ailelerini ve kaybedilenlerin ailelerini olumsuz etkilediği aktarıldı.

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