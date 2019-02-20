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Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup

Altınordu Kulübü tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek organizasyon, 5-7 Nisan tarihlerinde yapılacak

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:55
Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup

İZMİR (AA) - Altınordu Kulübü tarafından 12 yaş futbol takımların katılımıyla düzenlenen 6. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup, Avrupa futbolunun önemli kulüplerini İzmir'de buluşturacak.

Altınordu'dan yapılan açıklamaya göre, 5-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 24 ülkeden 72 takım mücadele edecek.

Avrupa futbolunun 12 yaş altı ekiplerini buluşturacak turnuvada, Türkiye'den de 22 takımın boy göstereceği bildirildi.

Açıklamada turnuvada bin 500'ün üzerinde çocuğun futbol coşkusu yaşayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"6. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta İtalya'dan Milan, Parma ve Lazio, İspanya'dan Valencia, Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven, İngiltere'den Southampton, Chelsea, Leicester City ve Manchester City, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, İskoçya'dan Celtic ve Glasgow Rangers, Almanya'dan Hamburg, Fransa'dan Monaco, Montpellier ve Marsilya, Portekiz'den Porto, Rusya'dan ise Zenit ve Krasnodar gibi birbirinden ünlü ekipler olacak.

Altınordu’nun yanı sıra Göztepe, Altay, Karşıyaka, Bucaspor ve İzmirspor'un da yer alacağı turnuvada Süper Lig ekiplerinin 12 yaş takımları da mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Kayserispor, Akhisarspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımları, futbolseverlere 3 gün boyunca adeta resital sunacak."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:55
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