Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Özdemir'den, Yeni Ekonomi Programı'na destek

MERSİN (AA) - Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, Yeni Ekonomi Programı (YEP) başlığıyla açıklanan ve 2021-2023 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP), tarım sektörü açısından öne çıkan önemli başlıklar içerdiğini belirtti.

Mersin Ticaret Borsası Başkanlığı görevini de yürüten Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, YEP'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tarım sektörünün büyüme rakamlarına olumlu katkıda bulunduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye 2003-2019 döneminde sahip olduğu sektörel büyüme hızında Avrupa genelinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu gerçekten hareketle tarım sektörünün son sekiz çeyrektir devam eden büyüme performansının kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından doğru tespit edilen ve büyük önem taşıyan bu hedefler etrafında kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu an ülkemiz tarımsal alan bakımından dünyada 17'nci sırada olmasına rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci ve dünyada genelinde ilk on arasında yer almaktadır. Başta devletimizin sahiplenmesi olmak üzere, sektörümüzün tüm bileşenlerinin uyum içerisinde çalışması ve YEP'de belirlenen hedeflere yönelik politikaların dirayetle uygulanmasıyla olumlu performansı çok daha geliştirebileceğimiz kanısındayım."