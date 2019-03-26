Uludağ Üniversitesi’nin bütçe dışı gelirleri 44 milyon TL’ye ulaştı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), hayata geçirdiği projeler sâyesinde merkezî bütçe dışı gelirlerini 44 milyon TL’ye ulaştırdı. 2015 yılında 6 milyon olan bütçe dışı gelirler, 2018 yılında 44 milyon 390 bin TL’ye çıktı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından ortaya koyulan ‘3. nesil üniversite’ hedefi 4 yılda üniversiteye çok önemli bir çıkış kazandırdı. Üniversitenin bütçesinin her yıl katlanarak arttığını söyleyen Rektör Yusuf Ulcay, yatırım bütçesinin ve merkezî bütçe dışı gelirlerin de aynı oranda yükseldiğini açıkladı. 2016 yılında danışmanlık, proje ve araştırmalar dâhil merkezî bütçe dışı gelirlerin yaklaşık 6 milyon TL seviyesinde olduğunu aktaran Yusuf Ulcay, “Bu rakam 4 yıl önceki üniversite merkezi bütçe dışı gelirlerinin sadece yüzde 1,50’sini teşkil ediyordu. Yaptığımız çalışmalar ve projeler sayesinde biz bu rakamı 44 milyon TL’nin üzerine çıkarmayı başardık. Bu rakamın büyük bir kısmını Avrupa Birliği projelerinden alınan araştırma fonları oluşturuyor. Özel bütçeli ve genel bütçeli idarelerden alınan proje yardımları da önemli bir destek sağlıyor. Her yıl artan bütçe gelirleri ile bilimsel çalışmalar ve alt yapı yatırımları için ciddi bir kaynak havuzu oluşturduk. Geldiğimiz noktada 2018 yılında üniversite merkezî bütçe dışı gelirlerimiz artık bütçe gelirlerinin yüzde 8’ine denk çıktı. İnşallah yeni dönemde de aynı istek ve azimle çalışarak üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmalara daha fazla kaynak sağlayacağız” diye konuştu.

Patent sayısı 200’e yaklaştı

Bilimden üretime, üretimden ekonomiye anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversite bünyesinde yapılan bilimsel çalışmaların patentlenmesi, faydalı model ve tasarım sayısının arttırılması için de ciddi çalışmalar içerisinde bulunduklarının altını çizdi. Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yürütülen projeler sâyesinde patent ve faydalı model sayısını görev yaptıkları süre içerisinde ikiye katladıklarını belirten Yusuf Ulcay, “2015-2018 yılları arasında Teknoloji Transfer Ofisi ve üniversitemiz akademisyenlerinin yaptıkları ortak çalışmalar sâyesinde patent, faydalı model ve tasarım sayımızı 192’ye yükselttik. Bu başvurular biz göreve geldiğimizde sadece 13 adetti. Bugün sadece sonuçlanan patent sayımız ise 57 oldu. Yürüttüğümüz projeler ile bu sayının çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2015-2018 yılları arasında üniversite-sanayi işbirliği proje sayısının yüzde 150 artış gösterdiğini söyledi. Sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdiklerini belirten BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “4 yıl içerisinde 500’den fazla sosyal sorumluluk projesi ve üniversite-sanayi işbirliği projesi içerisinde yer aldık. Sadece şehrimizde faaliyet gösteren endüstri kuruluşları ile bilimsel altyapı noktasında 250 proje anlaşması gerçekleştirdik. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de özel önem verdik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaklaşık 300 sosyal sorumluluk projesinin bizzat uygulayıcısı ve yürütücüsü olduk” dedi.