Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne bir ödül daha

Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen, Müze Özendirme Yarışması’nda “Yaşam Kültürü Müzeleri” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Daha önce pek çok farklı kurum ve kuruluştan, değişik kategorilerde ödüle layık görülen Ulucanlar Cezaevi Müzesi, bir ödülün daha sahibi oldu. İyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında örnek olmalarını sağlamak ve ülkemizde yerel yönetimlerin girişimiyle oluşturulmuş müzeler arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla, ilk kez 2016 yılında düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nın “Yaşam Kültürü Müzeleri” kategorisinde ödüle layık görülen Ulucanlar Cezaevi Müzesi, müzecilik alanındaki yerini bir kere daha sağlamlaştırdı.

Müzeye davet

Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin Türk tarihine yakından tanıklık eden önemli bir müze olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Ülkemiz için önemli bir arşiv ve değerli bir belge niteliğinde olan müzemizin böylesine önemli bir ödülü alması çok sevindirici. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, ülkemizin yakın geçmişine dair önemli izler taşıyor. Daha önce de pek çok kurum ve kuruluştan, değişik kategorilerde ödüllere layık görüldü. Ayrıca halen Ankara’nın en çok ziyaret edilen özel müzeleri arasında başı çekiyor” dedi. Kontrollü sosyal hayata geçildikten hemen sonra, müzenin kapılarının da ziyarete yeniden açıldığını sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Türkiye’nin yakın tarihine ve siyasal geçmişine tanıklık etmek isteyen herkesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni ziyaret etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yakın tarihi Ulucanlar’da

Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi; koğuşları, tecrit odaları, zindanları ve bu bölümlerde yapılan seslendirmeleriyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölüm ise, Ulucanlar Cezaevi’nde yatmış tanınmış kişilere ait kişisel eşyaların sergilendiği 6’ncı koğuş oluyor. 1925 yılından 2006 yılına kadar faaliyet gösteren Ulucanlar Cezaevi’nin 6’ncı koğuşu, burada yatan ünlü gazeteci, edebiyatçı ve siyasetçilerin kişisel eşyalarına ev sahipliği yapıyor.