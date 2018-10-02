Uluç: Ali Koç istifa edip kongreye gitsin

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı ağır yenilginin ardından sarı-lacivertli camiada teknik direktör Phillip Cocu'nun göreve devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'deki geleceği gündemin ilk maddesi haline gelirken, Sabah gazetesinin usta yazarlarından Hıncal Uluç, sarı-lacivertlilerin gündemini değerlendirdi.

İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

17 KEZ GOL POZİSYONUNA GİRMİŞ

Fenerbahçe'nin Rize önünde ikinci 45 dakikada girdiği gol pozisyonu sayısı 17.. Yazı ile ON YEDİ?. Bunların en az 10 tanesi yüzde 80- 90 gol olabilecek pozisyonlar.. Bunların çoğuna da çok ama çok iyi vuruldu, ayakla ve kafayla. Top ya kıl payı dışarı gitti, ya da 90 dakika boyu sahanın en iyi adamı olan Rize Kalecisi Gökhan kurtardı. Gökhan bu yıl izlediğim en iyi kaleci performansını sergiledi. Taffarel, Muslera'ya bu maçın bandını "Ders" diye izletmeli.. Ne zaman çıkılır, yer nasıl tutulur, ne zaman bloke edilir, ne zaman yumruklanır?. Top oyuna hızla nasıl sokulur?.

KISMETSİZ COCU

Şimdi Cocu'da, Fatih Terim ve Şenol'da olan kısmetin yarısı olsa, Kasımpaşa önündeki Trabzon dönüşünü (0-2'den 4-2'ye) de bastıran bir 3-0'dan 4-3'e dönüşü yaşardık. O zaman, pazartesi sabahı Cocu'yu yerin dibine batıran bu gazeteler nasıl çıkardı, bir düşünün.. Dikkat edin, ayni maçtan söz ediyorum.. Aynı oyun. Sadece toplar birkaç santim farklı gitmiş, sadece kalede, o muhteşem Gökhan değil de mesela Muslera varmış.. Türk spor medyası bir kez daha "Skor Yazarlığı"nın daniskasını yaptı.

ALİ KOÇ'UN İŞİ ZOR

Ali Koç'un işi zor.. Bir yanda gözü kara Fener seyircisi.. Bir yanda sosyal medyanın "Kan görünce" zevkten bayılan vahşileri, bir yanda da "Güya" Fenerli bu medya ile Cocu'dan hayır gelir mi?. Faruk Süren, bu güveni, bu inadı ile 2000 yılının Fatih Terim'ini yaratmıştı ama o zaman sosyal medya yoktu. Medya da Galatasaraylı olmadığı için pek uğraşmazdı. Süren'in direnmesi nispeten kolaydı. Şimdi Ali Koç ne yapacak?.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN ADI YOK

"Yeni Fenerbahçe" diye ortaya çıktı ama hem yazılı, hem sözlü medyanın Aziz Yıldırımcı kalemleri, ona tükürdüğünü yalatmak, "Aykut Kocaman" dedirtmek için, maç ertesini bile beklemediler. Maç yazılarına kondu, "Aykut.. Olmadı Ersun" vaveylaları. Dikkat buyurun. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi hocalarından biri, daha evvel Fener'e şampiyonluk da yaşatmış Mustafa Denizli adı yok. "Aykut/Ersun.." Çünkü amaç "Yeni Fenerbahçe" diyen Ali Koç'u itibarsızlaştırmak, onu "Eski Fener"e döndürtmek ve ardından "En Büyük Başkan Aziz" çığlıkları atmak.

ALİ KOÇ İSTİFA EDİP KONGREYE GİTMELİ

Ali Koç, bunlara boyun eğmektense, istifa edip, kongreye gitme yolunu seçmeli.. Ya da, sonuna dek devam. İnançla, güvenle, sebatla devam etmeli. Cocu olmayabilir.. Ama asla Aykut ve Ersun da olmamalı..