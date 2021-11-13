  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?
Medya

Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?

Ulu Ece tarihte var mı? ATV ekranlarında bir tarihi dizi daha başlıyor. Türklerin İslamiyet’i seçmeden önceki yıllarını anlatan Destan kısa bir zaman sonra ekranlara gelecek. Dizide yer alan Ulu Ece karakteri ise şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Ulu Ege kim? Ulu Ece gerçekte yaşamış mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 20:48:00 -
Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?

Kısa bir süre içerisinde Destan dizisi ATV ekranlarındaki yerini alacak. Diziyi merak edenler Ulu Ece karakterini araştırmaya başladı. Peki, Ulu Ece kim?

Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?

Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın baba bir ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızı.

Destan dizisi Türklerin, İslamiyet’i seçmeden önceki yılları anlatıyor. Dizide yer alan kişiler ise tarihi kaynaklardan esinlenerek kurgulanmıştır.

Dizide Ulu Ece rolünü Deniz Barut oynuyor. Peki, Deniz Barut kimdir?

Deniz Barut, 29 Mart 1983 tarihinde Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamladı. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video Bölümü’nden mezun oldu. Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer aldı.

1997’de düzenlenen Elite Model Look  yarışmasında 2. oldu. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bıraktı ve İstanbul’a geldi. Can Gürzap’ın kurucusu olduğu Dialog’ta diksiyon eğitimi aldı. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalıştı. Bir süre Star TV’de kamera arkası ve önünde çalıştı. Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yaptı.

Oyunculuk kariyeri boyunca; “Kaybolan Yıllar”, “Anneler ile Kızları”, “Elde Var Hayat”, “Lale Devri”, “Kara Para Aşk”, “Son Çıkış”, “Hayatımın Aşkı”, “Avlu”, “Sol Yanım” dizilerinde, “Sesinde Aşk Var”, “Baba Parası” filmlerinde oynadı.

Destan dizisi ne zaman? Destan dizisi 1.bölüm ne zaman hangi gün?
Destan dizisi ne zaman? Destan dizisi 1.bölüm ne zaman hangi gün?

Medya

Destan dizisi ne zaman? Destan dizisi 1.bölüm ne zaman hangi gün?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu’ndan kritik uyarı: Türkiye bir tehdit altında
Ekonomi

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu’ndan kritik uyarı: Türkiye bir tehdit altında

Gıda, su, iklim ve ekonomi üzerine önemli çıkışlarda bulunan Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarılar geldi.
ABD'ye Türkiye üzerinden S-400 uyarısı
Dünya

ABD'ye Türkiye üzerinden S-400 uyarısı

Donald Trump döneminin Ulusal Güvenlik Başdanışmanı John Bolton, Hindistan'a yönelik S-400 yaptırımlarında muafiyete gidilmesiyle ilgili uya..
Gürsel Tekin AK Parti İBB'sini suçlamaya kalktı... Halk rezil etti!
Siyaset

Gürsel Tekin AK Parti İBB'sini suçlamaya kalktı... Halk rezil etti!

AK Parti yönetimi altındayken İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarında daha fazla arıza olduğunu ileri süren CHP'li Milletvekili Gürsel Tekin'e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay