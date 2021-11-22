ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başlıyor. Destan dizisi ilk bölümüyle 23 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek. Pek çok kişi dizide yer alan Ulu Ece karakterini araştırmaya başladı. Peki, Ulu Ece kim?

Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece kim oynuyor?

Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın baba bir ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızı.

Destan dizisi Türklerin, İslamiyet’i seçmeden önceki yılları anlatıyor. Dizide yer alan kişiler ise tarihi kaynaklardan esinlenerek kurgulanmıştır. Dizide Ulu Ece rolünü Deniz Barut oynuyor.

Deniz Barut kimdir?

Deniz Barut, 29 Mart 1983 tarihinde Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamladı. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video Bölümü’nden mezun oldu. Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer aldı.

1997’de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. oldu. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bıraktı ve İstanbul’a geldi. Can Gürzap’ın kurucusu olduğu Dialog’ta diksiyon eğitimi aldı. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalıştı. Bir süre Star TV’de kamera arkası ve önünde çalıştı. Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yaptı.

Oyunculuk kariyeri boyunca; “Kaybolan Yıllar”, “Anneler ile Kızları”, “Elde Var Hayat”, “Lale Devri”, “Kara Para Aşk”, “Son Çıkış”, “Hayatımın Aşkı”, “Avlu”, “Sol Yanım” dizilerinde, “Sesinde Aşk Var”, “Baba Parası” filmlerinde oynadı.