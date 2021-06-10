Ulu Camii’den çalınan eserler yuvaya geri dönecek!

YENİ AKİT / ANKARA

Adana’da bulunan Ulu Camii'nden 19 yıl önce çalınan 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano Hollanda’da bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sanat ve kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır” ifadeleri ile yaptığı paylaşımda Adana’da bulunan Ulu Camii'nde 19 yıl önce yapılan restorasyon çalışmaları sırasında çalınan 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini panonun Hollanda’da bulunduğunu duyurdu.

Çelik söz konusu paylaşımında, “#Adana Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano, Hollanda'dan çıktı. Kurumlarımız ülkemizden çalınan varlıklarımızı çok sıkı şekilde takip ediyor ve Türkiye’ye getirilmesini temin ediyor. Kültür ve sanat varlıklarımızı dünyanın her yerinde takip eden yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizden çalınan eserlerimizin geri alınması için yoğun mücadele veren herkesi tebrik ediyoruz. Pek çok varlığımız gibi #Adana’daki muhteşem #UluCamii’de kendi güzelliklerine yeniden kavuşucak...” dedi.