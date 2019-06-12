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Ülkü Ocakları'ndan 23 Haziran açıklaması: Binali Yıldırım'ı bu 11 sebepten dolayı destekliyoruz

Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Vedat Şahin, sosyal medyada Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyaslama yaparak, İstanbul’u neden Binali Yıldırım’ın kazanması gerektiği ortaya koydu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:46
Ülkü Ocakları'ndan 23 Haziran açıklaması: Binali Yıldırım'ı bu 11 sebepten dolayı destekliyoruz

 Uğur Kağan Hanoğlu  Yeniakit.com.tr 

23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı üyeleri Ak Parti ve MHP teşkilatları İstanbul’u kapı kapı dolaşarak seçimde ittifak adayı Binali Yıldırım’ın kazanması için yoğun çaba sarf ediyor. Parti teşkilatları sosyal medya platformları üzerinden de vatandaşlara “Binali Yıldırım’ın seçin” mesajı veriyor. MHP Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Vedat Şahin, İstanbulluların Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım’ı neden seçmeleri gerektiğine ilişkin sosyal medyadan mesaj verdi.

Kocası domuz eti yiyen Canan’ın partisi kazanacağına Binali Yıldırım kazansın

MHP Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Vedat Şahin, neden Binali Yıldırım’ın kazanması gerektiğine ilişkin 11 maddelik şu mesajı yayınladı:

1- ‘Kocam bir kilo domuz etini 7 dakikada yedi’ diyerek övünen CHP’li Canan’ın partisi kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

2- ‘Sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum’ diyen CHP PM üyesi Sena’nın partisi kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

3- PKK’lı Dicle Deli’nin cenazesine katılan ama Trabzonlu Şehit Eren Bülbül’ün cenazesine katılmayan Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

4- Şehidimiz Ömer Halis Demir’in isminin Beylikdüzü’nde bir sokağa verilmesini belediye başkanlığı döneminde reddeden, ‘şehitliği bile tartışılır’ diyen Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazasın.

5- Yunan basınında ‘Konstantinopolis’i Pontuslu Ekrem İmamoğlu kazandı’ manşetine sessiz kalan, cevap veremeyen Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

Dinimize hakaret edenlerin adayı kazanacağına Binali Yıldırım kazansın

6- Peygamber Efendimiz, Yüce Kitabımız Kur-an’ı Kerim ve Şehitlerimizle dalga geçen, hakaret eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yol arkadaşı Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

7- FETÖ terör örgütü ve uzantılarıyla DHKP-C terör örgütünün açıktan desteklediği Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

8- HDP’nin ve Kandild’eki PKK’lıların açıktan desteklediği Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

9- Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı görevi başında şehit eden DHKP-C’li teröristlerin cenazesine katılan CHP milletvekillerinin adayı Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

Atina’nın adayı kazanacağına Mekke’nin adayı kazansın

10- Türkiye’de vatan hainliğinden hüküm giymiş, bir vesile ile yurt dışına kaçmış vatan hainleri Can Dündar ve Emre Uslu’nun desteklediği Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

11- Washington’un, Paris’in, Brüksel’in, Roma’nın, Atina’nın, Konstantinopolis’in adayı Ekrem İmamoğlu kazanacağına; Kerkük’ün, Buhara’nın, Kudüs’ün, Kırım’ın, Mekke’nin, Astana’nın, İstanbul’un adayı Binali Yıldırım kazansın.

Şahin mesajını şu ifadelerle sonlandırdı: “Sürekli maskeli gezen, son demlerinde maskesi düşünce devlete, millete insaf ve izan dışı hücum eden bu paralel yapıya karşı sağlam mücadele edelim.”

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:46
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Binali Yıldırım
  4. Ülkü Ocakları

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