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Dünya

Ülkeyi şoke eden olay! Savaş uçağından kazara obüs mermisi düştü

Afrika ülkesi Çad'da Fransız askeri üssü yakınlarına kazara obüs mermisi düştü. Merminin patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

2020-04-17 23:39:00 - 2020-04-17 23:41:43
Ülkeyi şoke eden olay! Savaş uçağından kazara obüs mermisi düştü

Orta Afrika ülkesi Çad'da savaş uçağından Fransız askeri üssünün yakınındaki bir eve kazara düşen obüs mermisinin patlaması sonucu biri general 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Encemine'deki Franssız Barkhane Üssü yakınlarındaki Adji Kossei askeri havalimanına inişe hazırlandığı sırada Sukhoi tipi savaş uçağından kazara düşen obüs mermisinin bir eve isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, merminin patlamasıyla evde yaşayan Cumhurbaşkanlığı üst düzey koruma görevlisi 1 general ve ailesindeki 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Evler yıkıldı! Enkaz altında kalanlar var

Çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, patlamayla birkaç evin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaralıların askeri hastaneye kaldırıldığı ve Fransız askeri ile Çad ordusundan uzman ekiplerin olay yerine gelerek enkaz altında kalanlara yönelik kurtarma faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Ordu tarafından olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

ne alaka

ne alaka savaş ucağında obüs mühimmatı. ölen kim cumhurbaşkanı koruması genarel. fransa ne mesaj veriyor? çad cumhurbaşkanına ayağını denk al seninde kafana taş düşebilir
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AYH8N ERG8N8Z EWET

Herşeye Fransız Fransanın kara Afrikanın göbeğinde ne işi var? Fransız,arsız ne yaparsa tutarsız. Yahu senin orada hangi sratejik gerekle işin var? Petrol, uranyum, natron, kaolin, bunlar seni eski sömürgene bağımlı kılıyor. Kene bile doyduktan sonra o konağı bırakıyor. Konar kalır,arsız,Fransız siz kaldınız.Sömürge mantalitesi böyle bir şey olsa gerek.Güney Sudanı ve Sudanıda buradan tutarak Afrikanın kalbinden Ortadoğunun merkezi Suudlarıda küstürmiyecek mesafedesiniz.Yeni tutarsız hegomanyanızla da bir ahtapot gibisinizde.
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