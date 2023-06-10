Ülkesini karalayıp Batı'ya özenenleri utandıracak görüntü! Almanya'da alkollü adam dehşet saçtı
Almanya'da alkollü bir adamın genç kadına yönelik dehşete düşüren eylemi sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'yi karalayıp Batı'ya özenen ve özendiren çevreleri utandıracak görüntüler Almanya'dan geldi.
Almanya’da bir metro istasyonunda merdivenlerden inen bir kadını, elinde alkolle arkadan yaklaşan kişi, sırtına tekme vurarak merdivenlerden aşağıya yuvarladı.
Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Aktüel
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