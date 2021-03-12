Ülker yeni yatırımlar yapacak Kalkınmaya katkıda bulunacak

Yıldız Holding bünyesinde bulunan Ülker Bisküvi, mali yapısını kuvvetlendirdi. 2020 yılında cirosunu 9.4 milyar TL’ye taşıyan şirketin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 24.4 artarak 1.6 milyar TL’ye ulaştı. İhracat ve yurt dışı operasyonlarının payı yüzde 50.1’e yükseldi.

Büyümemiz sürüyor

Pandemiye rağmen üretimi aralıksız sürdürerek ekonominin çarklarının dönmesine destek olduklarını kaydeden CEO Mete Buyurgan şunları söyledi: “Salgın sürecinde önceliğimiz insan sağlığı oldu. Çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı için fabrikalarımız dahil tüm çalışma alanlarımızda hijyen tedbirlerini üst düzeyde uyguladık. Türkiye’deki tüm fabrikalarımız Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni de aldı. Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda sürdürülebilir büyümemiz devam ediyor. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarında pozisyonumuzu güçlendirdik. Türkiye operasyonları yüzde 18.6, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımız 2020 yılında yüzde 23.4 büyüdü. Orta Asya’ya açılan kapımız Kazakistan’da da satışlarımız rekor düzeyde arttı.”

Şirketimize güven duyuluyor

Tüketicileri inovatif ürünlerle buluşturmaya geçen sene de devam ettiklerini dile getiren Buyurgan, şöyle konuştu: “Tüm kategorilerde 70’in üzerinde yeni ürünümüz raflarda yerini aldı. Son 3 yılda yeni ürünlerimizin satışın içindeki payını ciddi oranda arttırdık. İnovasyonlarımız şirketin büyümesinde itici güçlerden biri haline geldi. 2020 yılının ilk yarısında toplam 7 uluslararası finans kurumunun ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (European Bank for Reconstruction and Development’s -EBRD) katılımıyla toplam 455 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladık. Yılın ikinci yarısında da 1.8 milyar dolar taleple, 28 ülkeden 130’dan fazla uluslararası yatırımcının iştirakiyle gerçekleştirdiğimiz 650 milyon dolarlık ilk tahvil ihracıyla dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen şirketimize uzun vadeli finansman sağlandı. Bu hem ülkemize hem de Ülker Bisküvi’ye duyulan güveni ortaya koydu. Çok şükür, 2020 yılını güçlü bir bilanço ve 9.4 milyar TL ciroyla kapatmayı başardık.”

Pazar payımızı arttıracağız

Fabrika yatırımlarıyla da ön planda olduklarına işaret eden Buyurgan, şu açıklamalarda bulundu: “İsrafsız şirket modeliyle çalışırken toplumla, paydaşlarımızla birlikte büyümeyi ve güçlenmeyi merkeze alarak faaliyet gösteriyoruz. 2020 yılında 183 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2021 yılında da dijitalleşmenin verdiği güç, yeni yatırımlar ve inovasyonlarla ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olurken bulunduğumuz tüm pazarlarda güçlü konumumuzu ve liderliklerimizi devam ettireceğiz. Önceliğimiz faaliyetlerimizin yoğunlaştığı pazarlara daha fazla odaklanmak. Pazar payımızı arttırmak.”

Çalışmaları takdir topluyor

Sürdürülebilirlik çalışmalarının gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda takdir topladığına dikkat çeken Buyurgan, şöyle devam etti: yeni yatırımlar yapacak Kalkınmaya katkıda bulunacak Ülker Bisküvi, 2021 yılında güçlü şekilde büyümeyi planlıyor. Şirket, yeni yatırımlar yaparak refah ve kalkınmaya sunduğu arttırmayı amaçlıyor. “2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, 2016 yılından bu yana da küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi’nde yer alıyoruz. Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi / The Sustainability Yearbook 2021’de yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya genelinde 61 sektörde 7 bin firmanın değerlendirildiği listede ilk 631 şirketten biri olduk. Gıda ürünleri/food products kategorisindeki global 20 firma arasındaki ilk ve tek Türk şirketi olduk.”

Hedefler uzun vadeli

Sürdürülebilirlik çalışmalarının uzun vadeli hedeflerle yönetildiğini belirten Buyurgan şu bilgileri paylaştı: “Pandemi koşullarında sürdürülebilirlik konusunda bugüne kadar attığımız adımların ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşıldı. İklim değişikliği, gıdanın israf edilmemesi ve korunması önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. İlk seferde hedeflenen kalitede üretiyor ve kayıpları kaynağında önlemeyi amaçlıyoruz. Sıfır atık hedefiyle çalışıyoruz, 2020 yılında toplam atıklarımızın yüzde 91’ini geri dönüştürdük. Hammaddelerin yüzde 98.9’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık. Bu oranın gıda sektöründe dünya genelinde en iyiler arasında olduğunu görüyoruz.

Tasarrufa yöneliyoruz

Sürdürülebilir ambalaj yol haritamızı belirlerken kullandığımız malzemeler tedarik şartlarımız ve yetkinliklerimiz, fabrikalarımızdaki dolum hatlarımız, sevkiyat koşullarımız önemli rol oynuyor. Ambalaj malzemesi olarak, kâğıttan sonra en çok kullandığımız plastik malzemelerde, azaltma çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılında 660 ton daha az kâğıt, 536 ton daha az plastik kullandık. 2025 yılında kullandığımız tüm plastik malzemelerin, geri dönüştürülebilir veya doğada çözünebilir, kompostlanabilir olmasını hedefliyoruz.”