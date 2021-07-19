Ülker, bayrama hazır
Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Ülker, 49 çeşit çikolata ve şekerleme ürününü müşterileriyle buluşturuyor.
CMO Aslı Özen Turhan, ikramlık ve hediyelik çeşitlerini müşterilerden gelen talepleri dikkate alarak geliştirdiklerini söyledi. Turhan, “Bayramda Ülker Ece, Çikolatin gibi çok beğenilen çikolata lezzetlerinin yanı sıra Lokumcuk, Ülker Toffe ve Ülker Bonbon gibi şekerleme çeşitlerimizle tüketicilerimizle buluşmaya hazırız” diye konuştu. Turhan, “Deniz kabuğu formunda beyaz ve sütlü çikolatadan oluşan Ülker Select Çikolata, Caramio, Laviva, Albeni, Coco Star ve Metro mini ikramlıklarımız satış noktalarında yerlerini aldı” şeklinde konuştu.