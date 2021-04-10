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Aktüel Ülkenin medyasında gündem olmuştu! AK Partili vekile teşekkür
Aktüel

Ülkenin medyasında gündem olmuştu! AK Partili vekile teşekkür

Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, yolcu uçağında kalp krizi geçiren bebeği hayata döndürdüğü için AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 18:03:00 - 2021-04-10 18:04:42
Ülkenin medyasında gündem olmuştu! AK Partili vekile teşekkür

Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, yolcu uçağında kalp krizi geçiren bebeği hayata döndürdüğü için AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e teşekkürlerini iletti.

Mamıtov, yarın düzenlenecek anayasa referandumunu izlemek için ülkeye gelen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) heyetini kabul etti.

Heyete referanduma ilişkin bilgi veren Mamıtov, heyette yer alan Şeker'e ise bebeği kurtardığı için teşekkür etti.

Ne olmuştu?

Şeker, 19 Mart'ta Bişkek-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında kalp krizi geçiren bebeğe müdahale ederek kalp masajı yapmıştı. Bebeğin tedavi edilmesi için uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil inmişti.

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde tedavi edilen bebekte erken doğuma bağlı sağlık sorunları olduğu belirtilmişti.

Aynı zamanda doktor olan Türk vekilin bu davranışı, Kırgız medyasında gündem olmuş ve sosyal medyada teşekkür paylaşımları yapılmıştı.

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