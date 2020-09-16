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Dünya Ülkenin istihbaratından dikkat çeken iddia: Para gönderdiler
Dünya

Ülkenin istihbaratından dikkat çeken iddia: Para gönderdiler

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, ABD’nin Belarus’ta hükümet karşıtı eylemlerin organize edilmesi için 20 milyon dolar gönderdiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:29:00 -
Ülkenin istihbaratından dikkat çeken iddia: Para gönderdiler

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Belarus'taki eylemler için dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Narışkin, yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Belarus’ta hükümet karşıtı eylemlerin organize edilmesi için 20 milyon dolar gönderdiğini ileri sürdü.

Narışkin, Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına dönük protesto gösterilerinde 'Batı’nın izi' olduğunu iddia etti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, protestoların en başından beri yurt dışından iyi bir şekilde organize edildiğini söyledi. Narışkin, Batı’nın seçimlerden çok önce protestoları hazırlamasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Narışkin, ABD'nin sadece 2019 ve 2020 yıllarının başında farklı sivil toplum kuruluşları aracılığı ile hükümet karşıtı eylemlerin düzenlenmesi için Belarus’a 20 milyon dolar gönderdiğini söyledi.

Narışkin, bu paraların ise sosyal medyada bilgi paylaşımı için hesaplar açılması, “bağımsız blog yazarlarının” yetiştirilmesi ve protestocuların sokak eylemleri hazırlaması için kullanıldığını ifade etti.

Bazı kimselerin de Litvanya Polonya ve Ukrayna’da tecrübeli ABD'li uzmanlarca protestolar konusunda eğitildiğini ileri süren Narışkin, ABD'nin ‘halkın liderleri’ ve ‘geleceğin yöneticileri’ sıfatı ile eski Belarus Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya ve diğer muhalif aktivistleri yakın vesayeti altına aldığını söyledi.

9 Ağustos tarihinde Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasından sonra "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiası ile protesto gösterileri başlamıştı.

Protestocular yeni seçimin beraberinde ülkede anayasa değişikliği isteğinde de bulunuyor.

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