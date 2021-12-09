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Gündem Ülkenin geldiği durum maalesef böyle! Safsata teorinin oltasına Abdüllatif Şener de takıldı
Gündem

Ülkenin geldiği durum maalesef böyle! Safsata teorinin oltasına Abdüllatif Şener de takıldı

Cahil solaklar tarafından ortaya atılan "Erdoğan konuştukça dolar kuru yükseliyor" trenine son olarak Abdüllatif Şener de bindi. Geçmişte Maliye Bakanlığı yapmasına rağmen ekonomi verilerine ilişkin hiçbir bilgisi olmadığı görülen Şener, dolar kurundaki yükselişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 15:46:00 - 2021-12-09 16:09:31
Ülkenin geldiği durum maalesef böyle! Safsata teorinin oltasına Abdüllatif Şener de takıldı

Tayyip Erdoğan düşmanlığından gözü körelenler, son günlerde yaşanan döviz kurundaki dalgalanmaları da Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bağladı. Solak kafanın zihniyetindeki bazı kişiler ve bu kişilerin medyaları manşet haberlerinde bile dolar kurunun artmasını ve azalmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına veya susmasına endeksledi. Bu isimlere son olarak Abdüllatif Şener de katıldı.

"Erdoğan konuştukça dolar kuru yükseliyor"

CHP'ye katılan Abdüllatif Şener solak medyanın gazına gelerek onların tezlerini savunur hale geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şener, "Erdoğan konuştukça dolar kuru yükseliyor. Enflasyon artıyor. Hayat pahalılığı çekilmez hal alıyor. Bilerek mi yapıyor? Belki.. Ama hükümet konuştukça dünya zindana dönüyorsa, millet olarak başımızı ellerimizin arasına alıp kurtuluşun kararını vermemiz gerekir" açıklamasında bulundu.


"Bu tezi ciddi ciddi dile getirenler var.."

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Ali Karahansaoğlu, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında tam da bu noktaya değinmişti. Karahansanoğlu “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu, dolar değer kazandı.. Erdoğan 6 saat sustu, dolardaki artışı geriledi” diyorlar.. Evet evet.. Şaka yapmıyorum. Bu tezi ciddi ciddi dile getirenler var.. Hatta gazetelerine manşet yapanlar var.. “Erdoğan konuştu. Dolar şu fiyata çıktı” şeklinde birinci sayfasının yarısını kaplayan başlıklar atanlar var.. O zaman, artık “iktisata giriş” kitaplarının içine.. Ekonomi kitaplarının içine.. Adam Smith’in ekonomi tezlerini çıkartıp.. Keynes’in, Karl Marx’ın tezlerini çıkartıp. ** Yeni tez olarak, şunu koymak gerekir.. “Bir ülkede paranın değeri, Cumhurbaşkanı’nın konuşup konuşmaması ile belirlenir. Cumhurbaşkanı konuştuğunda, o ülkenin para değeri azalır. Sustuğunda artar.” ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

muhalefet

BUNLAR KENDİLERİNİ NE SANIYOR 
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teoman

Reis konuştukça senin ağababaların daha fazla oyun oynuyor. Bakalım nereye kadar gidecekler..
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