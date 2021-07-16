'Ülkemizin her yönden gelişmesi için elimizden geleni yapacağız'

Dev projelerden Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) önemli görevler görüyor. Trakya’yı Anadolu’ya bağlayan otoyol takdir topluyor. KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, sürücülerden olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Çalışıyor, çabalıyoruz

Uluğtekin, “Kesintisiz, konforlu ve güvenli sürüş keyfini donanımlı ekiplerle vermeye çalışıyoruz. Yolumuzu kullananları tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Uluğtekin, “KMO ulaşımı kolaylaştırıyor. Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasına (GSYİH) en yüksek katkıyı sağlayan, ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Tekirdağ ve Sakarya arasında kalan Marmara Bölgesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Havalimanı bağlantı yollarını birleştiriyor” diye konuştu. KMO’nun trafiği rahatlatıp taşıt yakıt tüketimi ile bakım ve onarım giderini aşağıya çektiğini kaydetti.

Taviz verilmiyor

Türkiye’de Covid-19 pademisinin kontrol altına alındığına da işaret eden Uluğtekin, “Biz de aldığımız önlemlerden taviz vermiyoruz. Çalışanlarımıza, konuklarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmak için tedbirlerimizi en üst düzeyde tutmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Stratejik önemde

Türkiye’nin stratejik önemini arttıran KMO, İstanbul’un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştırıyor. İstanbul’un Kınalı mevkiinden başlayıp, Sakarya’nın Akyazı ilçesi yakınlarında son bulan otoyol, Türkiye’nin en büyük ulaştırma yatırımlarından biri. 400 kilometrelik KMO, şehir içinde trafiği hafifleterek taşıtların kontrollü ve konforlu bir şekilde yol almalarına imkân tanıyor. Otoyol, 3 ana bölümden ve 7 ayrı kesimden oluşuyor.

T-2’yle ön planda

KMO, dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’na ulaşan en önemli kara yolu konumunda bulunuyor. KurtköyAkyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli’yle öne çıkıyor. Gebze bölgesinde inşa edilen V07 (İsmail Sekban) viyadüğü de 131 metrelik ayak yüksekliğiyle dikkat çekiyor.