‘Ülkemizin güçlü ekonomik alt yapısına güvenelim’
Son günlerde ekonomideki kur saldırısına bağlı olumsuz gelişmelerle korku ve panik pompalamaları akıllardaki yerini korurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz “ülkemizin güçlü ekonomik alt yapısına güvenelim” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Son günlerde ekonomideki kur saldırısına bağlı olumsuz gelişmelerle korku ve panik pompalamaları akıllardaki yerini korurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz açıklamada bulundu.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Ülkemizin güçlü ekonomik alt yapısına güvenelim… Türkiye'de ilk defa 2000 beygirlik bir helikopter motoru ürettik. TEI olarak haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaştık. Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisini ürettik” ifadelerine yer verdi.