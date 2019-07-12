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Ülkemizin büyümesi için BES’e odaklanalım

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, Birlik olarak üzerinde çalıştıkları ve düzenleyici otoritelere aktardıkları önemli konulardan birinin de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) olduğunu belirtti.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:11
Ülkemizin büyümesi için BES’e odaklanalım

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, Birlik olarak üzerinde çalıştıkları ve düzenleyici otoritelere aktardıkları önemli konulardan birinin de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) olduğunu belirtti.

Emeklilik yatırım fonlarının, sermaye piyasası ve ülkenin geleceği adına büyük önem arz ettiğini ifade eden Keler, şu değerlendirmelerde bulundu: “Günümüzde gelişmiş ülkelerde emeklilik yatırım fonlarının ülke büyümesine, yatırımcıların vadelerinin uzamasına büyük katkı sağladığını görüyoruz. Ülkemizde ise emeklilik yatırım fonlarının, ülke milli gelirine göre küçük olduğunu ve sistemden erken çıkışların olduğunu gözlemliyoruz. Halihazırda uygulanan BES modelinin daha başarılı olması yönünde; yatırımcıların varlık dağılımını doğru yapabilmeleri için bilgilendirilmelerinin ve fonlarını daha fazla sayıda alternatif arasından seçebilmelerinin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye’de BES katılımcılarının aktif çalışma hayatlarında yapacakları birikimlerle, emeklilik döneminde refahlarını asgari bir kayıpla sürdürecek gelir akışı sağlamalarını hedeflenmesi gerektiğini aktaran Keler, “Yapılacak birikimlerle finansal sistemimizin daha da gelişeceğine, yeni ürünlerle daha gelişmiş bir finansal sistem oluşturarak, dış dünyadaki olumsuz gelişmelerden daha az etkilenen bir yapı içinde ihtiyacı olanlara düşük maliyetli finansman imkanı sağlanacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:11
  1. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler
  2. BES
  3. para
  4. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

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