Ülkemizde milyonlarca kişi kullanıyordu! Getir, o ülkelerden sonra Türkiye'de de kapanıyor mu? İşte detaylar

Türkiye'nin başarılı firmalarından Getir, yatırımcılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve yönetim değişiklikleri ile karşı karşıya... Milliyet gazetesi yazarı Şükrü Andaç, şirketin mevcut durumunu ve gelecekteki beklentilerini analiz etti. Andaç, "Getir kapanıyor mu?" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Getir’in en büyük yatırımcısı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli devlet fonu Mubadala’nın yönetimden duyduğu rahatsızlıkla kontrolü ele geçirme hamlesi sonrası, işler karışmış görünüyor. Bu doğrultuda Getir, önce, büyük hedeflerle girdiği tüm ülkelerden çekildi. Türkiye’de ne yapacağı ise merak konusu.

“10 dakikada eve teslim” fikriyle doğan Getir’in son ortaklık yapısı şöyle: Kurucu ortaklar Nazım Salur - Serkan Borançılı - Tuncay Tütek üçlüsü yüzde 25, BAE’li Mubadala yüzde 30, içlerinde ABD’li Sequoia Capital’in de olduğu yatırımcılar yüzde 45 hisseye sahip. İnce detay şu; yönetim hakkı Türk kuruculara ait.

(...) Bloomberg’e göre Abu Dhabi (BAE) Getir’e Mubadala ve ADG adlı iki fon ile 1 milyar doları aşkın yatırım yaptı. Getir’in bugüne kadar aldığı toplam yatırım ise 2.5 milyar dolar. Yani en büyük yatırımcı BAE.

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Piyasa aktörleri, fikrin ve bu aşamaya gelişin kritik isimleri olan Türk ortaklar ile büyük yatırımcının savaşında anlaşma sağlanmasını, hızlı bir şekilde ‘kazan-kazan’ sonucu çıkmasını bekliyor. “Aksi durumda ‘kaybet-kaybet’ önemli sonuçlar doğuracaktır”, diyorlar.

Burada, Mubadala için Getir’in “kıymetli görünmeyen bir yatırım olmaması” önemli konu. Yatırdığı parayı geri almak için yönetimi değiştirip şirketi ve varlıkları hızlıca bir değerden satıp Türkiye’den çıkmak ise; 16 bin çalışanı olan Getir için en kötü senaryolardan biri durumunda. İşte bu yüzden, şarta bağlanan kaynak girişi ve yönetim kurulunun toplanması için taraflar arasında bir arayış halen sürüyor. (...)"