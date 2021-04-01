Ülkemiz orijinal eğitim modelleriyle ön planda

Ülkemiz üniversiteleri, eğitim kaliteleriyle ön planda yer alıyor. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin öğretim metotları 7 kıtaya yayılıyor. Metotlar, Avrupa ve Asya’da başarıyla tatbik ediliyor. Köklü üniversiteler tarafından uygulanan eğitim ve öğretim yöntemleri şöyle:

Staj imkanları sunuyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), örnek projeler üretiyor. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına devam ediyor. İTÜ, staj imkânlarıyla da öne çıkıyor. Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, ülkenin eğitim kalitesine katkıda bulunmaya devam edecekleri sözü veriyor. İTÜ’nün uluslararasılaşmayı eksene aldığını anlatan Koyuncu, şu açıklamaları yapıyor: “Ar-Ge merkezlerimizle öğrencilerimizi daha fazla uygulama ve araştırmaya dahil etmeliyiz. Daha nitelikli uluslararası öğrenciyi ve öğretim üyesini sistem içerisine almalıyız. Bunu sağladığımız takdirde en iyi oluruz. En iyi olacağız da. Eğitimde, Ar-Ge’de ve kurumsal yapılanmada 2021 İTÜ için hamle yılı olacak. İnşallah İTÜ, dijital dönüşümde de öncü olacak. Bu konuda çok iddialıyız. Zira Dijital İTÜ ismini verdiğimiz projemizle akıllı eğitim, akıllı araştırma, akıllı kampüs, akıllı yönetişime kafa yorduk.”

İnovasyon çalışmaları hızlandı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), öğrencilerini araştırmaya ve icat etmeye itiyor. Üniversite, teknoparkıyla da firmaları yatırım yapmaya ve üretip satmaya teşvik ediyor. Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, pandeminin inovasyon çalışmalarını hızlandırdığına işaret ediyor. Yılmaz, şunları kaydediyor: “Şu muhakkak ki Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmalara sağlanan destekler teknoparkların yeni normale dönüş çabalarına katkılarını arttırdı. Bu durum, ülke ekonomisine olumlu yansıdı. Kuşkusuz, Covid-19’la mücadeledeki en büyük yardımcımız teknoloji oldu. Yenilikçi tetkik, tanı ve tedavi yöntemleri bulmaya yardım eden teknoparkların önemi arttı. Gidişatı görüyor ve 2021’de girişim sermayesi yatırım fonu veya ortaklığı kurmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. Kısa zamanda girişimlere yatırım yapmaya başlayacağız.”

Yeni kapılar açıyor

İstanbul Üniversitesi, çift ana dal ve yan dal programlarıyla dikkat çekiyor. Bu programlarla öğrencilere yeni kapılar açmak, ekonomiye kuvvet katmak hedefleniyor. Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitede çift ana dal ve yan dal programlarının geniş olarak uygulandığını vurguluyor. Ak, “Üniversitemizde bir programa kayıtlı olan öğrencimiz diğer programlardan da ders alma hakkına sahip. Mesela büyük bir bilim yuvası olan Edebiyat Fakültesi’nde okuyan gençler diğer programlardan da ders alabiliyor” ifadelerini kullanıyor. Ak, İstanbul Üniversitesi’nin öğrencilerini mesleki ve kültürel olarak ileri taşıdığının altını çizerek, “Burada gençlerimiz her yönden kendilerini geliştirebiliyor” diye ekliyor.

Anlamlı projeler

Sakarya Üniversitesi, önemli ve anlamlı projeleri devreye alıyor. Bu projelerle gençleri donanımlı kılmak amaçlanıyor. Üniversite, eğitimi de dijital ortama taşıyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, online eğitimin gelecekte örgün eğitimin tamamlayıcısı olarak kullanılabileceğini savunuyor. Savaşan, şunları söylüyor: “Salgından sonra örgün eğitime geçsek bile değişik modüllerle uzaktan eğitimin olanaklarını öğrencilerimize sunacağız. Tüm bu gelişmeler salgını fırsata dönüştürme çabası olarak görülebilir. Eğitim kalitesini iyileştirme adına bu konu- da destek verme çabası içerisindeyiz. Bundan sonra yapılacak olan şey; hizmetlerimizi daha güzelleştirmek, derinleştirmek ve standardizasyonu sağlamak olacaktır.”

Önlemli alındı

Atatürk Üniversitesi, öğrencilere yeni ufuklar açacak eğitim yöntemlerinden yararlanıyor. Öğrencileri araştırmaya ve proje üretmeye yönelten üniversite, pandemi nedeniyle eğitimin aksamaması için gerekli önlemleri almış durumda. Rektör Ömer Çomaklı, 2020-2021 eğitimöğretim dönemine uzaktan eğitim sistemiyle başlandığını ve güz yarı yılının sorunsuz tamamlandığını belirtiyor. Çomaklı, “Geride bıraktığımız dönemde uzaktan eğitim sistemi üzerinden 127 milyon sayfa gösterimi, 12 milyon ders oturumu gerçekleştirildi. Akademisyenlerimiz, 10 bin 380 ders için toplamda 120 bin canlı ders verdi. Bu derslerden yine toplamda 15 bin 410 adet sınav yapıldı” diye konuşuyor.

Tecrübe konuşuyor

Anadolu Üniversitesi, e-eğitim programlarıyla biliniyor. Bu programlarla bireyler süratle eğitiliyor ve sosyoekonomik hayata katılıyor. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, şu sözleri sarf ediyor: “Açık ve uzaktan öğretim alanında 40 yılı aşkın tecrübemiz ve eğitimde fırsat eşitliği misyonumuzla içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan sürdürmeye devam ediyoruz. İlk yarıda iyi bir imtihan verdik. Ülkemiz yüksek öğretim sisteminin en geniş katılımlı çevrim içi sınavlarını da tamamladık. Emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin de başarılarının devamını diliyorum.”