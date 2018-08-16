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Ülkemiz de kazanmalı biz de

Ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaş girişimleri karşısında devletin aldığı kararların yerinde olduğunu açıklayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ’’Daha güçlü bir Türkiye için finansal hizmetlerin yaygınlaşmasını desteklemeli, bankacılık hizmetlerine erişemeyen kesimler için de fırsat eşitliği sağlamalı, kayıt dışı ekonomi ile elbirliği ile mücadele etmeliyiz’’ çağrısında bulundu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:54
Ülkemiz de kazanmalı biz de

Söz konusu hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazır olduklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, ’’Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur’’ dedi.

YASAL MEVZUAT OLUŞTURULMALI

“Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın” hedefleri doğrultusunda 2018 yılı başında başlattığımız dijital ihracat hamleleri daha da ileri taşımaya kararlı olduklarını söyleyen Terzioğlu,’’Bu noktada Türkiye’nin data açığının kapatılması için gerekli yasal mevzuatların Yeni Türkiye’ye yakışır biçimde, vakit kaybetmeden oluşturulacağına inancımız tam’’ şeklinde konuştu.

YERLİ CİHAZ VURGUSU

Turkcell olarak müşterilerinin farklı taleplerini karşılamak için cihaz satışı da yaptıklarını söyleyen Terzioğlu, ’’Bu alanda yerli cihaz satışını uzun zamandır teşvik ediyoruz. Bir yandan T serisi ile kendi yerli akıllı telefon ve tabletlerimizi geliştirirken, öte yandan diğer tüm yerli akıllı cihaz geliştiricileri için de en önemli satış kanalı konumundayız. Önümüzdeki dönemde bilgisayar ve akıllı cihaz sahipliğini artırıcı tedbirleri düşünmeli, bunu da yerli ve milli üretim ile yapmak hedefine koşmalıyız’’ temennisini dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 09:54
  1. Turkcell
  2. Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu
  3. ekonomi

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