THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Ülkede futbol krizi! Milli takım futbolcuları kampı terk etti

Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) ile Futbolcular Birliği arasında devam eden, oyuncuların reklam, imaj ve sponsorluk anlaşmalarını da içeren ticari haklarıyla ilgili görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine Slovakya ve Galler maçları için milli takıma çağrılan futbolcular kampı terk etti.

04 Eylül 2018 Salı 10:39
Ülkede futbol krizi! Milli takım futbolcuları kampı terk etti

Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) ile Futbolcular Birliği arasında süren anlaşmazlık, Slovakya ve Galler'le oynanacak milli müsabakalar öncesi ülkede krize neden oldu.

Ülkede Futbolcular Birliği ile DBU arasında devam eden, oyuncuların reklam, imaj ve sponsorluk anlaşmalarını da içeren ticari haklarıyla ilgili görüşmelerin olumsuz sonuçlanması, milli takımın yarın Slovakya'yla oynayacağı dostluk maçı ile 9 Eylül Pazar günü Galler'e karşı yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını tehlikeye soktu.

KAMPI TERK ETTİLER

İki taraf arasında anlaşmaya varılamaması üzerine, Slovakya ve Galler maçları için milli takıma çağrılan futbolcular kampı terk ederken, DBU, alt ligler de dahil olmak üzere oyuncu arayışına girdi.

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, teklif alan futbolcular, milli takım oyuncularına destek vererek, kendilerine iletilen daveti geri çeviriyor.

TEKNİK DİREKTÖR VE YARDIMCISINDAN DESTEK

Milli takım teknik direktörü Aage Hareide ile yardımcısı Jon Dahl Tomasson'un da futbolculardan yana tavır alarak, kendilerinin seçmediği bir kadronun başında olmayacaklarını bildirmesine üzerine, federasyon yetkilileri iki maç için teknik direktör arayışına da girmek zorunda kaldı.

Federasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Danimarka Milli Takımı'nın Slovakya ve Galler maçlarına çıkamamasının bedelinin, ülke futbolu için ağır olacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 10:39
  1. Danimarka Futbol Federasyonu (DBU)
  2. Futbolcular Birliği
  3. Slovakya
  4. Galler
  5. UEFA Uluslar Ligi
  6. Danimarka Milli Takımı
  7. Aage Hareide
  8. Jon Dahl Tomasson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaralı doğanı elleriyle tedavi ediyor
    1. Yaralı doğanı elleriyle tedavi ediyor
    2. Pakistan'da cumhurbaşkanı seçimi başladı
    3. Ağustos ayının zam şampiyonu salça
    4. Rize'de büyük panik! "Şeytan mıdır..
    5. Ayda 9 bin TL maaşla çalışacak işçi..
    6. Trump yeni rakibini açıkladı! O..
    7. Merkez Bankası’ndan fiyat istikrarı..
    8. Lise kayıtları ne zaman başlayacak..
    9. İŞKUR personel alım başvuruları
    10. “Topyekûn mücadele gerek”
    11. Tuncay Özkan TV kanalı mı satın aldı?
    12. Vestel Venus Z30 özellikleri Vestel..
    13. Faiz ve kur arttı enflasyon sıçradı
    14. Rusya'dan 'milli para' hamlesi! Doları..
    15. 10 yaşında çocuğun korkunç ölümü
    16. Ülkede futbol krizi! Milli takım..
    17. Nijerya'da katliam gibi saldırı! 11 ölü
    18. Ülkelerine dönsünler istiyorlardı.....
    19. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    20. Bakanlık'tan yeni Türk Lirası hamlesi!..
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz