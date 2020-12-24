Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öztürk, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Öztürk, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğrafına, yaşam kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Öztürk, oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Açıkçası haber kategorisinde hiç zorlanmadım. Çünkü 2020 yılında belki birçok şey yaşadık ama beni çok etkileyen olaylardan birisi, Türkiye'nin egemenlik hakları açısından çok değerli bulduğum ve kadim bir dünyanın işareti olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete tekrar açılmasıdır. Bu fotoğraf bana birçok şey hatırlatıyor. Kendim de (ibadete açıldığında) oradaydım, onun için bu konuyla ilgili fotoğrafı seçtim." dedi.

Yaşam kategorisinde birkaç fotoğraf arasında tercih yapmakta zorlandığına dikkati çeken Öztürk, "O kategoride zorlandım fakat benim için anlamlı olan ibadetlerin sınırlandırıldığı ve sonrasında açıldığı dönem. Cami avlusunda seyreltilmiş saflardaki o kozmik denge fotoğrafı dikkatimi çok çekti. O yüzden o fotoğrafı seçtim." ifadesini kullandı.

Öztürk, spor kategorisindeki tercihine dair de şunları söyledi:

"Spor kategorisinde hiç zorlanmadım. Elbette değerli, büyük sporcuların fotoğrafları ya da büyük organizasyonların fotoğrafları vardı. Çok güzel fotoğraflar vardı, mesela Galatasaraylı futbolcunun vole dediğimiz fotoğrafı var ama o bir profesyonel ve o işi yapıyor. O fotoğrafı yakalamak çok değerli fakat benim ilgimi çeken çocukların çıkma araba lastiklerinden kendilerine bir voleybol sahası yapmaları ve iki çubuk üzerine gerdikleri incecik ipin etrafında voleybol oynamasıydı. Bunun bende çok daha sosyolojik, psikolojik ve kültürel anlamı var. Bunu çok değerli buldum, çocukluğuma gittim açıkçası. Mahalle aralarında oynadığımız voleybol sahaları aklıma geldi."

- "Bu fotoğraflar 2020'nin hafızası oldu"

Oylamada yer alan fotoğrafların aynı zamanda 2020 yılının kronolojisini oluşturduğunu dile getiren Öztürk, "2020 yılı üzerine belki bundan sonraki dönemde 'Nasıl bir yıldı?' diye çok kitaplar yazılacak, araştırmalar yapılacak. O araştırmalar esnasında da herkese öncülük edebilecek, rehberlik edebilecek malzeme var burada, fotoğraflar açısından söylüyorum. Çünkü olayı kalıcı hale getiren bir nesne fotoğraf. Bu fotoğraflar hiçbir şey söylemenize gerek kalmadan o anda, o yılda, o gün ne oldu, sorusunun cevabını bulabileceğimiz fotoğraflar. Ben bu bağlamda Anadolu Ajansının fotoğraf servisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Oylama sırasında fotoğraflara baktığında unutulan birçok hadiseyi tekrar hatırladığını ve içinden "Vay be 2020'de neler yaşamışız." diye geçirdiğini belirten Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Orada askerimizin çığ faciasından hemen sonraki fotoğrafını görünce bir anda 'Yılın başında biz Van'da büyük bir çığ faciası yaşamıştık ve şehitlerimiz vardı' diye hatırladım. Bu yıl öyle bir yıldı ki gerçekten neredeyse her gelen ay giden ayı unutturacak aksiyonlara, felaketlere sebep oldu. Dolayısıyla fotoğraflar üzerinden baktığımız zaman dünya üzerinde de 'Böyle bir şey olmuş mu?' diyeceğimiz fotoğraflarla karşılaştım. Çünkü o kadar hızlı gelişti ki... Hepimizin aklında sadece pandemi kalıyor, iyi de Fransa yandı. Mesala bunu ben fotoğraflara bakınca hatırladım. Bu fotoğraflar 2020'nin hafızası oldu."