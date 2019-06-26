Ülke şokta! Teröristler köyde katliam yaptı: 20 ölü Nijerya'nın kuzeyindeki bir köye baskın düzenleyen Boko Haram üyesi teröristler, en az 20 sivili öldürdü.

Nijerya'nın kuzeyindeki bir köye baskın düzenleyen terör örgütü Boko Haram mensubu teröristler, en az 20 sivili öldürdü.

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