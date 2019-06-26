Ülke şokta! Teröristler köyde katliam yaptı: 20 ölü
Nijerya'nın kuzeyindeki bir köye baskın düzenleyen Boko Haram üyesi teröristler, en az 20 sivili öldürdü.
26 Haziran 2019 Çarşamba 15:49
Nijerya'nın kuzeyindeki bir köye baskın düzenleyen terör örgütü Boko Haram mensubu teröristler, en az 20 sivili öldürdü.
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