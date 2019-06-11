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Ülke şokta! Terör saldırısında 19 sivil can verdi

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişilerin Burkina Faso'nun Arbinda kentinde çevreye rastgele ateş açması sonucu 19 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

11 Haziran 2019 Salı 16:08
Ülke şokta! Terör saldırısında 19 sivil can verdi

Burkina Faso'nunkuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çok sayıda evin de ateşe verildiği ve 13 kişinin yaralandığı saldırıda, yüzlerce kişi korkudan evlerini terk etti.

Ülkede nisan ayından bu yana devam eden terör saldırılarında 62 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise evlerini terk etti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar, daha sonra batıya ve orta kesimlere de yayıldı.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak 2019'tan itibaren olağanüstü hal ilan edildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:08
  1. Afrika
  2. Burkina Faso
  3. Terör saldırısı
  4. ölü ve yaralılar var

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