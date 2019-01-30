0553 313 94 23

Ülke şokta! İranlı futbolcu intihar etti

Asya Kupası'nda oynanan İran-Japonya maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. İran'ın Japonya mağlubiyetine sinirlenen İranlı futbolcu, canına kıyarak intihara etti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:42
Ülke şokta! İranlı futbolcu intihar etti

İranlı futbolcu, ülke milli takımının Asya Kupası yarı final maçında Japonya'ya yenilmesi sonrası intihar etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Bender Abbas kentinde antrenörlük yapan Mecid Zakiri, "Bender Abbas takımlarından Abfa'da kalecilik yapmış 28 yaşındaki futbolcu, milli takımın Japonya'ya yenilmesinden sonra intihar etti." dedi.

Mağlubiyete sinirlendi

Sporcuyu kaybetmekten üzüntü duyduğunu dile getiren Zakiri, futbolcunun aşırı sinirlenme sonucu canına kıydığını kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentindeki Hazza bin Zayed Stadı'nda pazartesi oynanan Asya Kupası yarı final maçında İran ile Japonya karşılaşmış, Japonya, İran'ı 3-0 yenerek finale çıkmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:42
  1. İran
  2. Japonya
  3. Asya Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da bazı köyler ve araziler sular altında kaldı!
    1. Muğla'da bazı köyler ve araziler sular..
    2. Borsa günü yatay tamamladı
    3. Alkollü müşteriyi 1 yumrukta bayılttı!
    4. İstanbul'da bulunan AVM'de silah sesleri
    5. Başakşehir aldı! Eskişehirspor'un..
    6. Siirt Havalimanı ne zaman açılacak 2019
    7. Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının..
    8. Kar kalınlığı tam 10 metre! 20 gündür..
    9. Libya'da petrol sahalarını korumak..
    10. Diş beyazlatma nasıl olur? Diş..
    11. "Quaresma'nın gitme ihtimali yüzde 90"
    12. İrlanda'dan 'Brexit' açıklaması:..
    13. Yalova'da kepçe dehşeti! Yaralılar var
    14. ABD yaptırımları Venezuela ekonomisini..
    15. Ülkede faciadan dönüldü!..
    16. New York borsası yükselişle açıldı
    17. FETÖ'den ceza alan öğretmen aynı..
    18. "Sinema yasası, yeni sinemacıların..
    19. İrlanda'dan İngiliz parlamentosunun..
    20. İnsanlık dramına son verildi!..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!