Dünya Ülke şokta! İçinde 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu
Dünya

Ülke şokta! İçinde 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ülke şokta! İçinde 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

Endonezya'da 7'si mürettebat 10 kişiyi taşıyan bir uçağın Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu ve uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.

Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya'da içinde 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu. Antara'nın haberine göre Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın sinyali Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde kesildi.

Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini aktardı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı ve ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu belirtildi.

