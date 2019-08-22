0553 313 94 23

Ülke şokta! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yağmalanıyor

Yemen'de Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı yağmalanmaya başladı. BAE destekli güçler tarafından yağmalanan sarayda, muhafızların görevlerini terk ettiği öne sürüldü.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:58
Ülke şokta! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yağmalanıyor

Yemen'de Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapıları BAE destekli güçler tarafından, yağmalanması için açıldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının ödenmeyen maaşları nedeniyle görev yerlerini terk ettiği de iddia edildi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi tarafından, Aden kentindeki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapılarının "yağmalanması amacıyla" açıldığı belirtildi.

Aden'deki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler tarafından kapıları açılan Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı içeri giren vatandaşlar tarafından yağmalandı.

Tanıklar, içeri giren kişilerin saraydaki mobilyaları ve değerli eşyaları aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı muhafızları görev yerlerini terk etti iddiası

Öte yandan bazı kaynaklar ise Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının, maaşlarındaki gecikmeden dolayı görev yerlerini terk etmelerinin ardından söz konusu yağmalamanın gerçekleştiğini öne sürdü.

Saray Muhafızlarının görev yerlerini terk etmesiyle giriş kapıları ve güvenlik noktalarında boşluk oluştuğu bazı vatandaşların da bundan cesaretle içeri girdiği kaydedildi.

Maaşık Sarayından mobilyaların çıkarıldığı anları gösteren fotoğraflar sosyal medyada geniş yer buldu.

Söz konusu olayın, BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi heyetinin Riyad yönetiminin davetiyle Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaşmasının hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Aden'deki olaylar

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:58
  1. Yemen
  2. Aden

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız askerleri Libya'da! Halife Hafter saflarında savaşıyorlar
    1. Fransız askerleri Libya'da! Halife..
    2. ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
    3. Başkan Pekmezci, Karasakal..
    4. Facebook’ta yeni özellik! 3 ülkede..
    5. Başkan Erdoğan'dan 'Bayar' mesajı
    6. ’Sinop Güç Birliği Derneği’..
    7. "Havadan yaptığımız inceleme sabotaj..
    8. TMO fındık alımlarında yedinci kez..
    9. ABD'li yetkililer, Johnson'ın..
    10. Sakarya’da bir kişinin silahla..
    11. Palandöken: Milli servetimiz çöpe..
    12. Gözaltına alınan zanlı kilitli..
    13. Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv satışı
    14. Başkan Sever, içme hattındaki arıza..
    15. Turkcell mağazaları fizy listeleriyle..
    16. Üreticiyi verimiyle umutlandıran..
    17. Başkan Hürriyet, “Büyük zaferin büyük..
    18. Çin’de facia! Toprak kayması sonucu: 8..
    19. Konya SMMMO’da Staja Giriş Sınavına..
    20. Faiz belini büktü, sermaye artırımı..
    21. Başkent'te uyuşturucu satıcılarına..
    22. Gülşehir’de kilitli parke taş ocağı..
    23. ESTA’nın inşa ettiği havalimanının..
    24. Büyükşehirden 167 kilometre yeni yol
    25. Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a geri..
    26. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    27. ABD'de kampanya başlatıldı! 'Trump..
    28. Dom meyvesi nedir? Dom meyvesi nerede..
    29. Bizim Ev katılımcıları Anadolu..
    30. Başsavcılık sosyal medyadaki..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal