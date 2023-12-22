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Dünya Ülke komple hırsız: Netanyahu'nun oturduğu ev Filistinliye ait çıktı!
Dünya

Ülke komple hırsız: Netanyahu'nun oturduğu ev Filistinliye ait çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 11:01:00 -
Ülke komple hırsız: Netanyahu'nun oturduğu ev Filistinliye ait çıktı!

Siyonist rejim medyası, hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla görülen davalarla gündem olan katil Netanyahu'nun oturduğu evin bir Filistinli doktora ait iken gasp ve işgal edildiğini yazdı.

Siyonist rejim medyası, hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla görülen davalarla gündem olan katil Netanyahu'nun oturduğu evin bir Filistinli doktora ait iken gasp ve işgal edildiğini yazdı.

Siyonist rejimdeki Yediot Ahronot gazetesi, işgalci Netanyahu'nun oturduğu villanın Filistinli doktor Tevfik Kenan'a ait olduğunu açıkladı.

Haberi X hesabında paylaşan gazeteci Turan Kışlakçı, takipçilerine "Netanyahu'nun oturduğu evin Filistinli bir aileden çalıntı olduğunu biliyor musunuz?!" sorusunu yöneltti.

Kışlakçı, hakkında rüşvet ve vergi yolsuzluğu davaları da açılan "Siyonistler 1949 yılında Kenan ailesini evden zorla çıkardıktan sonra burayı Netanyahu'nun ailesine veriyor…" ifadelerini kullandı.

2018 yılında Knesset, zengin sahil kasabası olarak bilinen Kayserya'daki özel villanın masraflarını karşılamak için kullanılan devlet fonlarında Netanyahu'ya vergi muafiyeti tanıyan ve servis aracının vergisini düşüren bir yasa tasarısını kabul etmişti.
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Yorumlar

Gültekin

Netanyahu'nun, niçin savaşta ısrarcı olduğu, böylesi şahsi pisliklerini örtmek için daha pek çok pislikleri ileriki günlerde ortaya çıkacağına inanıyoruz, çünkü bir insan ne kadar zalim olursa olsun insan öldürmekte bu kadar ısrarcı olamaz.

hatırla

hırsız mı dediniz Allah onların belalarını verecek inşaallah ha bu arada bizlerde horuuuul horul uyumaya devam edelim bizlere yazık ki ne yazık
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