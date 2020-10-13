  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ülke genelinde emniyet kemeri denetimi yapıldı
Aktüel

Ülke genelinde emniyet kemeri denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:22:03 -
Ülke genelinde emniyet kemeri denetimi yapıldı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 8-9 Ekim'de 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri denetimi yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla, 8-9 Ekim tarihlerinde sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla emniyet kemeri kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde 11 bin 438 sürücünün ve 132 yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilerek işlem yapıldı. 786 araç trafikten men edilirken, 26 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Denetimlerde, toplam 19 bin 667 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi
Dünya

Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığı..
İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti'den soru önergesi
Gündem

İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti'den soru önergesi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin yüksek maliyet iddiasıyla söküp yerine graffiti çalışması yapmaya başladığı dikey bahçeler mecli..
Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın

Portföy yöneticisi Russ Koesterich, altın ile ilgili açıklamada bulundu.

Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay