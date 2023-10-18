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Teknoloji Ülke ekonomisine büyük destek! Huawei Türkiye Ar-Ge alanındaki yükselişini sürdürüyor
Teknoloji

Ülke ekonomisine büyük destek! Huawei Türkiye Ar-Ge alanındaki yükselişini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-18 16:34:00 -
Ülke ekonomisine büyük destek! Huawei Türkiye Ar-Ge alanındaki yükselişini sürdürüyor

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, 2022 yılı Ar-Ge harcamaları analizine göre, ülkemizde telekomünikasyon sektöründe Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan ikinci şirket oldu. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen çözümler, bugüne kadar 30’dan fazla ülkede 40’tan fazla müşteriye ihraç edilirken, Türkiye ekonomisine 320 milyon dolar katkı sağladı.

Huawei dünya çapındaki Ar-Ge yatırımlarını sürdürürken, şirketin Türkiye’de 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Ar-Ge merkezi de büyümeye devam ediyor. *Huawei Türkiye, Turkishtime tarafından yapılan 2022 yılı Ar-Ge harcamaları analizine göre telekomünikasyon sektöründe Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan ikinci şirket olurken, tüm sektörlerde Ar-Ge harcamaları bakımından, 250 şirket içinde ilk 15 sıra içinde yer almayı da başardı. 

Ar-Ge çalışanı sayısında yükseliş

Toplam çalışan sayısının %55'i Ar-Ge çalışanlarından oluşan Huawei, her yıl artan bir grafikle gelirinin önemli bir kısmını Ar-Ge yatırımlarına ayırıyor. 2022 yılında Ar-Ge yatırımlarını, gelirinin yaklaşık %30'u seviyesine taşıyan Huawei, Turkiye'deki Ar-Ge yatırımlarına da her yıl artırarak devam ediyor.

Huawei Türkiye’nin Ar-Ge’deki yükselişi sadece harcamalarla da sınırlı değil. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, toplam personel sayısı ve en fazla kadın personel istihdamı kategorilerinde ilk 100 şirket içinde 9’uncu sırada yer alıyor. Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi aynı zamanda, yüksek lisans ve doktoralı personel sayısında da ilk 50 şirket içinde 11’inci sıraya yükselmiş durumda. 

Huawei Türkiye Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zhu Yongsheng, yaptığı değerlendirmede: “Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi 2010 yılından bu yana sürdürülebilirlik odaklı teknolojik çözümlerle değer üretmeye devam ediyor. Huawei, bilişim dünyasının lider şirketleri arasında yer alıyor. Bunun en önemli sebebi, kuruluşundan bu yana inovasyona ve buna bağlı olarak Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemle birlikte, yaptığı yatırımlardır. Sadece Türkiye’deki Ar-Ge merkezi harcamaları, 2022 yılında 560 milyonu aşmış durumdadır” dedi.
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Huawei, güçlü bulut bilişim ekosistemi ile iş ortaklarının gelişimine katkı sağlıyor 

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, inovasyon ve sürdürülebilirlik kavramlarına büyük önem veriyor ve teknolojik çözümlerle değer üretmeye devam ediyor. Kıtalar arası bir köprü olarak konumlanan merkezde yazılım alanında inovatif projeleri hayata geçiren Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi; ‘Yapay Zeka’, ‘Mobil Servisler’, ‘Bulut Teknolojileri’, ‘4,5G’ ve ‘5G’ alanlarında ses getiren birçok fikir ve projeye imza attı. Huawei ayrıca ‘Yeşil Toplum’ yaklaşımı kapsamında; sürdürülebilir inovasyon, iletişim, bulut bilişim ve yapay zeka bileşenleriyle de endüstriyel iş birliklerine devam ediyor. 

Bulut bilişim kategorisinde de ülkemizde önemli yatırımlara imza atan Huawei Türkiye, ‘Everything as a Service’ yaklaşımıyla hayata geçirdiği ‘Huawei Cloud’ servisiyle, güçlü bir bulut ekosistemi oluşturmuş durumda. Böylece bulut bilişim özelindeki geliştirici servislerin tamamını tek noktadan sağlayan Huawei, iş ortaklarının dijital dönüşümüne de katkıda bulunuyor.  

Huawei, Kampüs Elçileri ile üniversite öğrencilerini desteklemeye devam ediyor

Huawei, bilişim sektörüne yeni yeteneklerin kazandırılması amacıyla sürdürdüğü akademik işbirliklerine devam ederken, geçtiğimiz sene ilgili üniversitelerden yeni mezun olan 200’den fazla genç yeteneği de şirket bünyesine dahil etti. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi tüm bunlara ek olarak, ‘Huawei Student Developer (HSD) Programı’ kapsamında, 30’dan fazla üniversitedeki ‘Huawei Kampüs Elçileri’ aracılığıyla, öğrencilerin Huawei teknolojilerini keşfetmelerine ve bu teknolojiler eşliğinde yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı sürdürüyor.

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