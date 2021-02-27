  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakim öldürüp Fransa'ya firar eden Yılmaz Güney: Cumhuriyet'teki Yaşar Kemal'den iş istemiş!

Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı raporu açıklaması! Hala inkar ediyorlar

AK Partili Başkan Şadi Yazıcı’dan CHP'nin çöp yığınlarına esprili gönderme

81 il 4 gruba ayrıldı: İşte kısıtlamanın kalkacağı iller!

ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yaptırım kararı! Prens Selman'a torpil geçtiler

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Doğu Akdeniz'le ilgili iki yüzlü tavır

Azerbaycanlı Gazeteci Alesger: Paşinyan'ın kalması bizim için daha iyi

Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı! İşte en çok artan ve azalan iller!

ABD açıkladı: Binaları yok ettik

PKK'lı gazeteci yazdı, CHP'li Tanrıkulu sahip çıktı! Bakın Kayyıma nasıl çamur attılar
Gündem Ülke ayağa kalktı! Emekli hemşire: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim
Gündem

Ülke ayağa kalktı! Emekli hemşire: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim

Zambiya'da ölüm döşeğinde olan emekli hemşire Elizabeth Bwalya, hastanede görev yaptığı süreçte zevk için 5 bine yakın bebeğin yerini değiştirdiğini itiraf etti. Çalıştığı dönemde doğum yapan anne ve bebeklerini uyaran hemşire, "Herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 13:49:00 -
Ülke ayağa kalktı! Emekli hemşire: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim

Zambiya'da yaşayan emekli hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa, yerel gazete Zambian Observer'a yaptığı açıklamada, 13 yıllık hemşirelik kariyeri boyunca hastanedeki binlerce yeni doğmuş bebeğin yerlerini değiştirdiğini söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Başkent Lusaka'daki Üniversite Eğitim Hastanesi'nde (UTH) 1983-1995 arasında çalıştığını belirten eski hemşire şu ifadeleri kullandı:

"Günahlarımı Tanrı'nın ve yaptıklarımdan etkilenen, bilhassa çalıştığım dönemde UTH'de doğum yapan herkesin huzurunda itiraf etmek istiyorum. Tanrı'yı buldum ve yeniden doğdum. Saklayacak hiçbir şeyim yok. UTH'nin doğum servisinde çalıştığım dönemde yaklaşık 5 bin bebeğin yerini değiştirdim."

Mwewa'nın sözleri kısa süre içinde internette viral oldu.

"Çocuklarınıza iyice bakın" diyen ölüm döşeğindeki hemşire, şöyle devam etti:

"Örneğin, herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz. Üzgünüm. Birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları çocukları emzirmesine neden oldum. Bunun için cehenneme gitmek istemiyorum."

"1983-1995 arasında çalıştığım dönemde UTH'de doğduysanız, anne ve babanız sizin biyolojik ebeveynleriniz olmayabilir" diye konuşan hemşire, "Zevkine bebekleri değiştirme huyu edindim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zambiya Genel Hemşirelik Konseyi'nin (GNC) açıklamasında "bu adla hastanede çalışan hiçbir hemşire ebe bulunmadığı" belirtildi.

Açıklamaların asılsız olduğu ifade edilse de GNC olaya ilişkin soruşturmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Belediyede toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı
Gündem

CHP'li Belediyede toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı

CHP'li Maltepe Belediyesinde işçilerin grev yapması nedeniyle biriken çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı. Sendikayı suçlayarak belediye başk..
Karanlık Oda'nın acı kaybı
Medya

Karanlık Oda'nın acı kaybı

Karanlık Oda'nın en önemli iki tetikçisi Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu ODA Tv ile yollarını ayırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Önümüzdeki Ramazan ayına yetiştirmek istiyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenileme çalışması tamamlanan Atlas Sineması'nın açılış töreninde konuştu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay