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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Antalya'daki Tramvay Hattı iddialarına yanıt:
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Antalya'daki Tramvay Hattı iddialarına yanıt:

"Merkezi yönetimden yerel yönetime uzanan destek elinin farklı şekilde değerlendirilmesi insaf ve izan ile bağdaşmayan bir durumdur. Yayınlanan haberlerde yer alan, 'siyasi intikam' ve 'halkın cezalandırılması' iddiaları gerçek dışıdır" - "İddia edilenin aksine, Bakanlığımızca yapılan ve işletilmek üzere ilgili yerel yönetimlere devredilen raylı sistem projelerinde iller arasında bir ayırım yapılması da söz konusu değildir"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:46:06 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Antalya'daki Tramvay Hattı iddialarına yanıt:

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya Meydan-Havalimanı-EXPO Tramvay Hattı yapımı dolayısıyla belediye gelirinden yapılan kesintiye ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan "Bakanlık Yaptı, Belediye Ödüyor" ve "Antalyalılar Cezalandırılıyor" başlıklı haberlerde, "siyasi intikam yapıldığı ve Antalyalılara ihanet edildiği" şeklinde yalan ve iftira niteliğinde değerlendirmeler bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu haberlere konu olan Antalya Meydan-Havalimanı-EXPO Tramvay Hattı’nın yapım işinin 2015 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralındığı ve 380 milyon lira harcama yapılarak tamamlandığı anımsatılan açıklamada, söz konusu hattın işletilmek üzere 2016'da Antalya Büyükşehir Belediyesine devredildiğine yer verildi. Açıklamada, belediyenin, söz konusu hattı, 4 yıldır işleterek gelir sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Bu şekilde, metronun belediye kaynakları kullanılmadan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödeneği ile gerçekleştirilmesi ve işletmeye açılıp gelir getirici işletmeye geçilmesiyle borcun tahsiline bundan sonra başlanmasının amaçlandığına işaret edilen açıklamada, böylece genel bütçe kaynakları ile belediyelere destek verildiği vurgulandı. Açıklamada, bunun dışındaki yorum ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu kararının 8'inci maddesinin 2. fıkrası uyarınca, raylı sistem yatırım bedellerinin tahsilatının KDV, fiyat farkı, faiz ve benzeri herhangi bir ilave yapılmaksızın, işletmenin tamamlanarak devredilmesinin ardından, belediyeye her ay genel bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5’i oranında aylık olarak yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Medyan-Havalimanı-EXPO Tramvay Hattı için harcanan bedel, belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından ayda 4 milyon lira olarak, yaklaşık 100 ay süre ile tahsil edilmeye devam edilecektir. Proje bedelinin tahsilatı, projelerinin tamamlanması ve işletmeye başlamasından itibaren yapılmaktadır. Masraflara ilişkin yapım aşamasında belediye gelirlerinde herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak, kent içi raylı sistemleri yapım işinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından devralınarak tamamlanması, işletilmek ve geliri kendilerinde kalmak üzere yerel yönetimlere devredilmesi, merkezi yönetimin yerel yönetimlere yapmış olduğu katkı ve destektir."

- "Ayrım söz konusu değil"

Açıklamada, yerel yönetimlerin yatırım ödenek imkanlarını aşan ya da zorlayan bu tür büyük yatırımların Bakanlık eliyle gerçekleşmesinin, devletin yerel yönetimlere katkısı anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Merkezi yönetimden yerel yönetime uzanan bu destek elinin farklı şekilde değerlendirilmesi insaf ve izan ile bağdaşmayan bir durumdur. Yayınlanan haberlerde yer alan, 'siyasi intikam' ve 'halkın cezalandırılması' iddiaları gerçek dışıdır.

Haberlerle iddia edilenin aksine, Bakanlığımızca yapılan ve işletilmek üzere ilgili yerel yönetimlere devredilen raylı sistem projelerinde iller arasında bir ayırım yapılması da söz konusu değildir."

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