Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kombine taşımacılık ekonomiye değer kattı"

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yürütülen kombine taşımacılığın ekonomiye değer kattığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl 5,1 milyon ton kombine ihraç taşıması ile ithalat kapsamında toplam 4,9 milyon ton kombine yük taşıması gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, ihracat ve ithalat toplamında da 10 milyon ton yük gemi ile demir ve kara yolu taşıması yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, TCDD İzmir Alsancak Limanı'nda sonlandırılan Ro-Ro operasyonlarının geçen hafta Bakanlığın izni ile yeniden başlatıldığı anımsatılan açıklamada, bu sayede yıllık 2 milyon dolar gelir elde edilmesinin hedeflendiği bildirildi.



Birçok ulaşım yolu kullanılarak yapılan kombine taşımacılığın ülke ekonomisine değer kattığı, daha ucuz ve güvenli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ülkemizde demir yolu kombine taşımacılığı, tren-deniz, deniz-tren, kara yolu-tren bazen de her üç modda kullanılarak yapılmaktadır. Kombine taşımacılık kapsamında 2019'da Mersin, İzmir, Aliağa (Biçerova), İskenderun, Payas, Sarıseki, Bandırma ve Derince'ye demir yoluyla gelen ihraç yükleri buralardan, TCDD Alsancak limanlarından deniz yolu ile ihraç edilmektedir."

İthalat yoluyla limanlara getirilen yüklerin, "liman-demir yolu-liman-kara yolu-demir yolu" kombinasyonlarıyla taşındığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Geçen yıl bu kapsamda kömür, demir cevheri, plastik ham maddesi, kimyasal ürünler, elektronik eşya, çelik ürünleri taşınmıştır. Asyaport Limanı'na gelen ihraç ve ithal yükler kara yolu + demir yolu bağlantısı ile Ömerli ve Tekirdağ istasyonları üzerinden taşınmaktadır. Bu istasyonlardan Avrupa'ya ilk etapta yılda yaklaşık 40 bin TEU ve 25 bin tır kasası taşınabilecektir. Demir yolu modu kullanılarak yapılan toplam kombine taşımacılık toplam taşımamızın (29,3milyon ton) yüzde 34'ünü oluşturmaktadır."

Açıklamada, 2 Ro-Ro gemisine aynı anda hizmet verilebilmesi için mevcut rıhtımların uygun olduğu ve yeterli araç stoklarının çevre yolu bağlantıları ile hizmet vermeye hazır durumda bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.