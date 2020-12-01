  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kombine taşımacılık ekonomiye değer kattı"
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kombine taşımacılık ekonomiye değer kattı"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:57:16 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kombine taşımacılık ekonomiye değer kattı"

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yürütülen kombine taşımacılığın ekonomiye değer kattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl 5,1 milyon ton kombine ihraç taşıması ile ithalat kapsamında toplam 4,9 milyon ton kombine yük taşıması gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, ihracat ve ithalat toplamında da 10 milyon ton yük gemi ile demir ve kara yolu taşıması yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, TCDD İzmir Alsancak Limanı'nda sonlandırılan Ro-Ro operasyonlarının geçen hafta Bakanlığın izni ile yeniden başlatıldığı anımsatılan açıklamada, bu sayede yıllık 2 milyon dolar gelir elde edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Birçok ulaşım yolu kullanılarak yapılan kombine taşımacılığın ülke ekonomisine değer kattığı, daha ucuz ve güvenli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde demir yolu kombine taşımacılığı, tren-deniz, deniz-tren, kara yolu-tren bazen de her üç modda kullanılarak yapılmaktadır. Kombine taşımacılık kapsamında 2019'da Mersin, İzmir, Aliağa (Biçerova), İskenderun, Payas, Sarıseki, Bandırma ve Derince'ye demir yoluyla gelen ihraç yükleri buralardan, TCDD Alsancak limanlarından deniz yolu ile ihraç edilmektedir."

İthalat yoluyla limanlara getirilen yüklerin, "liman-demir yolu-liman-kara yolu-demir yolu" kombinasyonlarıyla taşındığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Geçen yıl bu kapsamda kömür, demir cevheri, plastik ham maddesi, kimyasal ürünler, elektronik eşya, çelik ürünleri taşınmıştır. Asyaport Limanı'na gelen ihraç ve ithal yükler kara yolu + demir yolu bağlantısı ile Ömerli ve Tekirdağ istasyonları üzerinden taşınmaktadır. Bu istasyonlardan Avrupa'ya ilk etapta yılda yaklaşık 40 bin TEU ve 25 bin tır kasası taşınabilecektir. Demir yolu modu kullanılarak yapılan toplam kombine taşımacılık toplam taşımamızın (29,3milyon ton) yüzde 34'ünü oluşturmaktadır."

Açıklamada, 2 Ro-Ro gemisine aynı anda hizmet verilebilmesi için mevcut rıhtımların uygun olduğu ve yeterli araç stoklarının çevre yolu bağlantıları ile hizmet vermeye hazır durumda bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!
Dünya

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!

Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'na ait olan ancak Fransız askerlerinin yoğun olarak konuşlandığı as..
Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma
Dünya

Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma

Rusya'nın Tataristan bölgesinde yayın yapan “Türk Görüşü” gazetesinde Azerbaycan'a destek veren bir habere imza atan Nail Nabiullin hakkında..
Türkiye ile Rusya imzaladı
Dünya

Türkiye ile Rusya imzaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara ilişkin mutabakatın imzalandığını du..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay