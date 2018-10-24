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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Yeni düzenleme yolda

Ticari kullanımla birlikte sportif ve hobi amaçlı drone kullanımının da hızla yaygınlaşması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni yönetmelik hazırlığına başladığı açıklandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:08
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Yeni düzenleme yolda

Bakanlık bünyesinde Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), önümüzdeki dönemde drone’ların kullanacağı frekanslarla ilgili çalışma yaparken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de (SHGM) kayıt sistemiyle ilgili bazı değişiklikleri düzenleyecek. Mevcut yönetmelik kapsamında 500 gram ve üstü ağırlığındaki drone’ların e-Devlet üzerinden kayıt yapılması gerekirken, bu zorunluluk yeni yönetmelikle 250 grama kadar düşürülecek.

 

Kayıtların takibiyle ilgili yeni bir sistem hazırlanırken, bandrol seçeneğinin de masaya yatırıldığı öğrenildi.

Bu seçenek, bakanlık yetkililerince kabul görürse, kayıt işlemi, drone’u satın alan kullanıcının inisiyatifine bırakılmak yerine, televizyon ithalatında uygulanan TRT bandrolü gibi ithalatçıya getirilecek bandrol zorunluluğuyla yapılacak. Yeni yönetmelikte, şehirlerde drone uçurulabilecek alanlara ilişkin de düzenlemeler yapılacak. Sportif ve hobi amaçlı kullanıma yönelik kentlerde serbest bölgeler belirlenecek ve kullanıcılar, herhangi bir kurumdan izin almaksızın bu bölgelerde drone uçurabilecek.

KAYNAK: HÜRRİYET

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:08
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