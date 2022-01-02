Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 406 tarihi köprüyü kültür mirasına kazandırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geleceği inşa ederken Türkiye'nin tarihi değerlerine de sahip çıktıklarını vurguladı.

"Restorasyonları tamamlanarak kültür mirasına kazandırılan tarihi köprü sayısı 406'ya ulaştı." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü envanterinde Aralık 2021 itibarıyla kayıtlı yurt içinde 2 bin 421 taş, ahşap, demir ve betonarme tescilli, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tarihi köprü bulunduğu bilgisini verdi.

32 tarihi köprüde restorasyon devam ediyor

Kültür mirasına kazandırılan 406 köprünün 33'ünün restorasyonunun 2021'de tamamlandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin (Göksu) Köprüsü, Kastamonu Taşköprü, Büyükçekmece (Kanuni Sultan Süleyman) Köprüsü ve Ani (Ocaklı) Köprüsü gibi yapıldıkları dönem önemli işleve sahip köprüleri tekrar kültür mirasımıza kazandırdık. Edirne Uzun Köprü, Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü, Tokat'ta bulunan Tarihi Hıdırlık Köprüsü, Kayseri Kocasinan ilçemizdeki Tarihi Tekgöz ve Höbektaş köprüleri ile Yahyalı ilçemizdeki Kapuzbaşı Tarihi Köprüsü, restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, yeniden hizmete aldığımız tarihi köprüler arasında yer alıyor. Tarihi köprülerimizin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Aralık 2021 itibarıyla 32 tarihi köprüde restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti göstererek, ata yadigarı tarihi köprülerimizin restorasyonunu yapıyoruz, aslına uygun olarak korunmasını sağlıyoruz. Yol ve köprülerimiz bizim bu topraklardaki tapu senetlerimizdir."

Tarihi köprülerin ülkenin önemli değerleri olduğunu ve turizme de kazandırıldığını belirten Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, desteği ve bize aşıladığı başarma azmiyle daha nice yol ve köprü yapımı ve onarımlarını birlikte gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.