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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun acı günü
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun acı günü

Karaismailoğlu'nun vefat eden kayınpederi Hamit Vahapoğlu'nun cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:46:09 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun acı günü

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden kayınpederi Hamit Vahapoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da vefat eden Hamit Vahapoğlu için Of ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Karaismailoğlu ile yakınları, törende taziyeleri kabul etti.

Hamit Vahapoğlu'nun cenazesi, ikindi namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


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