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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Manisa'da ziyaretlerde bulundu
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:39:24 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Manisa'da ziyaretlerde bulundu

MANİSA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karaismailoğlu, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni için geldiği ilçede ilk olarak Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Ardından AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, ilçe başkanı Fatih Mehmet Süzün ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası atıl durumdaki Akhisar Tren Garı'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, daha sonra Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Karaismailoğlu'na Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı eşlik etti.




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