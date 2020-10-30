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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İzmir'e hareket etti:
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İzmir'e hareket etti:

"Oradaki arkadaşlarımız bütün birimlerimizle beraber teyakkuzdalar, tamamen arazideler, gerekli müdahaleleri yapıyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:26:52 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İzmir'e hareket etti:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'taki programını yarıda keserek deprem bölgesi İzmir'e hareket etti.

Bakan Karaismailoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, valilik tarafından bir otelde düzenlenen "Kahramanmaraş Ulaştırma Çalıştayı" programına katılımını iptal etti.

Kısa bir açıklamada bulunan Karaismailoğlu, deprem bölgesine hareket edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Malumunuz İzmir'de çok üzücü bir olay meydana geldi, biz onun için şimdi İzmir'e geçeceğiz buradan. Oradaki arkadaşlarımız bütün birimlerimizle beraber teyakkuzdalar, tamamen arazideler, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Biz de arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için oraya geçeceğiz şimdi. İnşallah onun da üstesinde gelip atlatacağız. Hep beraber daha güzel, aydınlık günlere, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olmak için bizim hedefimiz ulaştırma ve altyapıda dünyanın en üst noktalarına çıkmak."


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