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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil kara yolunun açılışını yaptı
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil kara yolunun açılışını yaptı

Bakan Karaismailoğlu: - "İnşallah bu açacağımız yol hem Diyarbakır'ın hem de Eğil'in turizmine, kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:56:20 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil kara yolunun açılışını yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil kara yolunun açılışını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Diyarbakır-Eğil kara yolunda incelemede bulundu.

Yolun açılışını yapan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır için önemli işlere imza attıklarını söyledi.

Diyarbakır-Eğil yolunu ulaşıma açtıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Eğil, Diyarbakır'ın en önemli kültür ve turizm bölgelerinden bir tanesi, peygamberler yurdu. İnşallah bu açacağımız yol hem Diyarbakır'ın hem de Eğil'in turizmine, kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır. İnşallah bunun sonucunda ticaretin ve ekonomimizin istihdamı artacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Açılışın ardından Eğil'e geçen Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Eğil Peygamber Türbelerini ziyaret etti.

Açılış ve ziyarette Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat da yer aldı.


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